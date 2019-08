El cineasta Michael Moore difundió la alerta de Uruguay sobre la violencia en EEUU: "Piensen en eso un minuto"

El cineasta estadounidense Michael Moore, famoso por su activismo político de izquierda y sus críticas a las armas, se hizo eco de la alerta de Uruguay a sus ciudadanos sobre la "creciente violencia indiscriminada" en Estados Unidos.

Moore difundió en su cuenta en Instagram un comunicado de la cancillería uruguaya pidiendo "extremar las precauciones". El texto fue publicado luego de dos tiroteos el fin de semana en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que dejaron 31 muertos, y tres días después de que Estados Unidos elevara su advertencia de viaje para Uruguay "debido a un aumento de la delincuencia".

El cineasta publicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay junto a comentarios de un legislador demócrata por el estado norteamericano de Minnesota, tuiteados el lunes.

Uruguay today issued a travel warning to its citizens visting the United States of America, citing “growing violence” fueled by “racism and discrimination” that American “authorities are unable to prevent” due to “indiscriminate” gun ownership. Let that sink in for a minute. pic.twitter.com/M0u6520caL

"Del congresista Dean Phillips (D-MN): 'Uruguay emitió hoy una advertencia de viaje a sus ciudadanos que visitan Estados Unidos, citando la 'creciente violencia' alimentada por el 'racismo y la discriminación' que las 'autoridades estadounidenses no pueden evitar' debido a la propiedad 'indiscriminada' de armas. Presten atención a eso por un minuto", publicó Moore.

El cineasta es famoso por el documental "Bowling for Columbine", ganador del Óscar en 2003, en el que repasó los motivos de la matanza en una escuela secundaria de Colorado en 1999 y ahondó en la cultura de la venta y porte de armas en Estados Unidos.

"Las armas en Estados Unidos siempre han estado vinculadas a la supremacía masculina blanca", tuiteó Moore. "Simplemente pregúntenle a los indígenas, a los esclavos, a los estudiantes de todas partes, a las mujeres maltratadas, a cualquier chófer negro, a las víctimas del terror militar estadounidense en el país y en el extranjero, a los fieles en una iglesia de Charleston o a los compradores latinos en un Walmart en El Paso", añadió.

