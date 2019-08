Uruguay no tiene sistema de alertas de seguridad de países; EEUU es el primero sobre el que advierte

El anuncio de que Estados Unidos dejó de considerar a Uruguay como un destino turístico en el que solo se deben tomar "precauciones normales", para pasar a ser un país en el que según la administración de Donald Trump se debe "incrementar la precaución debido al delito", provocó malestar en en el gobierno uruguayo. A los dos días de que fuera emitida la advertencia, Cancillería publicó un comunicado para alertar a los ciudadanos uruguayos que tuvieran pensado viajar a Estados Unidos sobre la "creciente violencia indiscriminada" que considera hay en este país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa dijo en el programa Todo Pasa (Océano FM) que, al igual que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la cartera que encabeza "no tiene responsabilidad mayor" que velar por la seguridad de sus conciudadanos en el exterior y por eso publicó la alerta.

Sin embargo, Uruguay –a diferencia de Estados Unidos– no tiene un sistema para catalogar los niveles de seguridad de cada país, como sí lo tiene la otra nación. El viceministro Ariel Bergamino indicó a El Observador que Cancillería no cuenta con información de otros países, pero sugirió consultar al Ministerio del Interior. "Supongo que ellos deben tener documentación y elementos, pero nosotros no tenemos eso", agregó.

Cuatro niveles

El sistema que Estados Unidos utiliza está vigente desde hace muchos años, pero fue modificado por última vez en 2018. Esta versión cuatro niveles sobre las precauciones que los estadounidenses deben tener al viajar a cada país: nivel uno: "tome precauciones normales"; nivel dos: "incremente las precauciones"; nivel tres: "reconsidere el viaje"; nivel cuatro: "no viaje". En los últimos días, Uruguay descendió del nivel uno al dos.

Fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay explicaron que esta es una categorización genérica que se hace teniendo en cuenta diversos factores. "Tomamos en cuenta muchos factores para determinar el nivel de recomendación de viaje para cada país, por ejemplo: criminalidad, actividad terrorista, disturbios, riesgo de secuestro, riesgo de salud, desastres naturales/clima y eventos actuales", indicaron.

Para ello se tienen en cuenta varias fuentes como las estadísticas oficiales, así como información que la propia embajada elabora, reuniones con organizaciones sociales. "Las recomendaciones de viaje también toman en cuenta las decisiones que se han tomado para proteger la seguridad del personal del gobierno de Estados Unidos en el exterior y garantizar que los ciudadanos estadounidenses reciban información de seguridad adecuada", expresaron las fuentes consultadas.

La decisión final sobre el nivel que es asignado a cada país depende de Washington, pero –según dijeron– es una evaluación continua que busca garantizar que los ciudadanos estadounidenses reciban información de seguridad adecuada.

El anuncio se hizo el viernes, el mismo día que las autoridades uruguayas se enteraron de que en Hamburgo, Alemania, habían incautado un barco con 4,5 toneladas de cocaína dentro de un contenedor que había partido de Uruguay con un cargamento de soja. Las fuentes de la embajada estadounidense en Uruguay consultadas prefirieron no hacer comentarios sobre este tema y sobre las declaraciones de Nin Novoa, que adjudicó a la administración de Trump intencionalidad política al subir el nivel de alerta. "Este análisis se hace sin tener en cuenta consideraciones políticas o económicas bilaterales", aseguraron.

¿Qué nivel de seguridad tienen los demás países de la región?

Argentina: nivel 1.

Bolivia: nivel 1.

Chile: nivel 1.

Costa Rica: nivel 1.

Paraguay: nivel 1.

Brasil: nivel 2.

Colombia: nivel 2.

Ecuador: nivel 2.

Cuba: nivel 2.

Guatemala: nivel 2.

Perú: nivel 2.

República Dominicana: nivel 2.

Haití: nivel 3.

Honduras: nivel 3.

Venezuela: nivel 4.