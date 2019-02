El clima y “guerra de precios” pasaron factura a rentabilidad de aseguradoras

El 2018 no fue un buen año para las compañías de seguros que operan en Uruguay. De ganar casi US$ 76 millones en el ejercicio 2017, pasaron a un azul de apenas US$ 17,7 millones, en gran parte gracias al desempeño del principal actor del mercado: el Banco de Seguros del Estado (BSE). La realidad de este negocio no fue ajena al estancamiento general que evidenció la economía uruguaya el último tiempo, pero hubo otros factores que también hicieron mella como un clima adverso, o la fuerte competencia por precios que se está dando en el nicho automotor, al tal punto que varias compañías están operando con números rojos.

“Fue un año atípico con un costo siniestral superior al promedio”, dijo a El Observador el gerente general del BSE, Raúl Onetto. El ejecutivo recordó que el 2018 arrancó con una sequía y culminó con inundaciones. A esto hay que sumarle un evento extraordinarias de granizada a más de 3 mil vehículos en la zona metropolitana en setiembre pasado, pero también afectó a techos de viviendas, invernáculos, plantaciones y depósitos que estaban asegurados.

El costo siniestral del mercado al cierre del año pasado ascendió a US$ 601,3 millones, de los cuales US$ 397,8 millones correspondieron al banco estatal, mientras que US$ 203,5 millones a los privados y se produjo una incremento del 8,7% en la comparación interanual.

Onetto comentó que en el caso del BSE optó por "reforzar su posicionamiento" en el rubro agropecuario. “Esto impactó un poco en el resultado que en el resto de las compañías”, explicó.

“Guerra de precios” en autos

Si hay un negocio donde la competencia se hizo sentir en 2018 fue en el de automóviles. El negocio ya venía golpeado por una dura competencia de precios y tuvo su golpe de gracia con la granizada de setiembre que derivó en en un perjuicio adicional para este nicho en particular.

Una fuente de una compañía privada dijo a El Observador que en el negocio de automóviles “hay un problema” para el funcionamiento de las empresas que están en ese negocio porque lo que se está cobrando por las primas no alcanza a cubrir los costos, que se ve agravado por un incremento en los niveles de siniestralidad en el tránsito. Otro factor que jugó en contra fue la suba del dólar porque los repuestos se importan en su mayoría. El tipo de cambio subió casi 10% en 2018.

El informante comentó que la rama de automóviles cerró el ejercicio 2018 con una caída en la emisión de primas de 5,6% medido en términos reales frente a 2017. “Lo que se está cobrando hoy es insuficiente para cubrir los costos”, aseguró. Así lo refleja un índice que manejan los agentes que mide el resultado técnico sobre la prima neta devengada.

La fuente añadió que no recuerda un resultado “técnico tan malos” para este negocio desde que se abrió el mercado a la competencia en 1995.

Onetto del BSE reconoció que en en 2018 el negocio automotor “mantuvo una competencia muy agresiva”. Dijo que en su institución apostó tanto a diferenciarse en servicio, planes de fidelizaciones con los clientes más viejos y también en precios. Según el ejecutivo, el BSE pasó de captar el 43% del mercado de los 0 km que se sumaban al mercado a principios de 2018, a 60% sobre el cierre de diciembre. “Tuvimos distintas estrategias durante todo el año. Es un mercado muy competitivo”, reconoció. Si bien la venta de 0 km llegó a unos 45 mil vehículos y no fue un mal año en términos generales, implicó una retracción del 20% respecto a 2017.

Con un economía bastante planchada y una venta de 0 km que sigue cayendo (enero bajó 32% interanual), ahora resta esperar qué estrategia comercial aplicarán las distintas compañías de seguros: si continúan resignando rentabilidad o comienzan a ajustar sus tarifas. "Esto lo va a definir cada empresa", explicó la fuente.

Menos primas vendidas

De acuerdo a un relevamiento que divulgó la división contable del BSE en base a los datos publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU), el conjunto de las 15 compañías privadas del mercado cerró con un perjuicio de US$ 5,6 millones en 2018, una desmejora notoria frente a los US$ 20,8 millones de ganancia del ejercicio anterior. SURA lideró las pérdidas con US$ 6,7 millones, seguido por Porto con US$ 4,1 millones, Sancor US$ 1,1 millones, San Cristóbal, US$ 821 mil, SBI US$ 746 mil y Surco US$ 629 mil. Dentro de las que cerraron con números positivos, aunque con una fuerte contracción respecto al ejercicio anterior, sobresalieron Metlife con US$ 4,2 millones, Zurich US$ 2,3 millones y Mapfre US$ 559 mil.

Por su parte, el BSE cerró con una ganancia de US$ 23,8 millones, bastante lejos de los US$ 54,7 millones del ejercicio 2017. En tanto, el patrimonio del BSE cerró el 2017 en US$ 431 millones. “Estamos un 70% por encima del mínimo que exige el regulador”, resaltó Onetto.

Por su parte, las ventas de primas totales del negocio asegurador totalizaron US$ 1.413,7 millones, de las cuales US$ 930,6 millones (66%) correspondió al BSE, mientras que los restantes US$ 483,1 millones al conjunto de los privados. Así el negocio mostró una retracción del 10% medido en dólares frente a los US$ 1.571,7 millones de 2017.