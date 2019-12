El Coco Parentini quería hacerle "un daño mortal a la otra hinchada", según Gómez

La Justicia inició este lunes una investigación penal contra Erwin Parentini Flores, conocido como el Coco, uno de los líderes de la barra brava de Peñarol. Fue acusado por el fiscal Juan Gómez por un homicidio muy especialmente agravado ya que confesó haber sido el hombre que ordenó desde el penal de Libertad –donde está recluido actualmente– asesinar a un hincha de Nacional.

Gaby Esteban Costa fue el sicario elegido, y quien mató de un disparo a Lucas Langhain, un joven de 24 años caminaba junto con su novia por 8 de Octubre con la hinchada de Nacional la noche del domingo 15, festejando el campeonato uruguayo. Murió a las 21:10, 15 minutos después de ser baleado por Costa, que fue enviado a prisión preventiva este domingo, junto con María Soledad Álvez, la mujer que estaba con él en el momento del ataque.

Parentini, de 28 años y con antecedentes por homicidio, narcotráfico, y extorsión, entre otros delitos, es la voz que se escucha en un audio que difundió Radio Sarandí esta mañana, y fue una de las pruebas utilizadas en la investigación.

“Hermano, escuchame hermano, a ver si rescatá un pibe en una moto, sacá, o cualquiera en un auto que lo deje a la vuelta que le voy a dar con la pistola ñeri, ahí cuando vayan saliendo del Parque a todos ñeri, haceme el dos gordo. Jugamos callado, lo hacemos entre nosotros”, afirmó el Coco días antes del homicidio.

"Obviamente, el móvil está en viejas rencillas vinculadas al fútbol", sostuvo ahora Gómez, en rueda de prensa. "Él pensaba que iba a ser contra la barra brava de Nacional, y sin embargo terminó siendo un ataque discriminado", agregó el fiscal del caso.

En las declaraciones que prestó a las autoridades este domingo previo a la audiencia en la que fueron imputados Costa y Álvez, el Coco explicó cuál fue la fundamentación del ataque, según dijeron fuentes de la investigación a El Observador: "Por lo que pasó, por lo que perdimos, porque son ellos, porque somos distintos a los demás", declaró.

Gómez dijo luego de la audiencia que Parentini había mostrado arrepentimiento, pero no por haber matado a alguien, sino por haber equivocado en el objetivo, ya que Langhain no integraba la barra brava de Nacional."Manifestó que este no era el resultado que procuraba, el resultado que procuraba no era otra cosa que conseguir por la vía de Costa Díaz causar un daño mortal a la otra hinchada", aseguró.

Como recompensa por el ataque, Costa recibió "tres tizas de pasta base" y dinero, aunque las autoridades todavía no saben el monto. "Creo que hay cosas que todavía están ocultas y ojalá podamos llegar a clarificarlas plenamente".

Hay otra mujer que fue detenida este lunes, pero Gómez pidió una prórroga de su detención, para llevarla mañana ante la Justicia con más elementos para imputarla.

El Coco continuará recluido pagando condena por otros delitos mientras espera este nuevo juicio.