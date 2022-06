El comentario de Heber que reedita viejo cruce con Fiscalía por casos sin avance

En régimen de comisión general, Luis Alberto Heber apuntó contra la fiscalía, que hoy lidera Juan Gómez, por casos que aún permanecen sin resolver. Su comentario reeditó una vieja acusación que también se daba cuando el ministro del Interior era Eduardo Bonomi y el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

El argumento que utilizó el actual ministro es prácticamente idéntico al que había usado su antecesor y que le había valido una tajante respuesta de Díaz: "Zapatero a tus zapatos, quien decide quién va preso no es el ministro" .

En ese entonces, Bonomi había señalado que, por errores de los fiscales, homicidas habían quedado en libertad, al tiempo que señaló que quienes deberían estar presos no lo estaban.

En un ejemplo casi calcado, Heber hizo referencia en durante su ida al Parlamento en régimen de comisión general al caso del hombre desmembrado cuyas partes fueron apareciendo en la rambla de Montevideo. "La Policía tiene una persona condenada porque limpió la escena del crimen. Tiene una persona formalizada que empujó el carro con partes del cuerpo. Tiene filmaciones de las cuatro personas que intervinieron en el asesinato y tiene un testigo protegido quien dijo quiénes eran los que habían matado a la persona (...) Pero la instancia está en fiscalía y la fiscalía parece entender que no hay elementos de prueba suficientes. Estamos reuniendo (...) más elementos de prueba para convencer ya no al juez, sino a la fiscal", dijo refiriéndose a la fiscal de Homicidios de 3er Turno, Adriana Edelman, quien lleva el caso.

Según supo El Observador, la Fiscalía General de la Nación nunca recibió un reclamo formal o informal por parte del Ministerio del Interior sobre este caso u otros. En la Fiscalía se entiende que hay muchos casos en los que los datos que aporta la Policía pueden ser suficientes para formalizar a una persona, pero que luego no habría posibilidades de obtener los elementos necesarios para una condena. En este caso puntual, no se recabó la información suficiente como para lograr resolver el caso, según el equipo fiscal.

Cuatro años atrás, esta discusión se daba entre Bonomi y Díaz. En ese entonces, según el ministro y el director Nacional de la Policía, Mario Layera, la Policía había logrado identificar a 13 ciudadanos chilenos vinculados con el robo de cajeros, pero no podían detenerlos porque la investigación era liderada por distintos fiscales que no se ponían de acuerdo sobre cómo actuar. "Había tres fiscalías (...) de tres departamentos distintos que tenían contradicciones entre ellos, porque algunos eran proclives a que se interviniera (deteniendo a los delincuentes) y otros, no", dijo Bonomi en ese momento.

"El fiscal es quien decide cuándo se judicializa, porque en definitiva es quien tiene que defender el trabajo de la policía en los juzgados es la fiscalía. No puede haber un nosotros y un ellos", valoró Díaz en ese momento. No queremos esa máxima de que nosotros los agarramos y los jueces lo sueltan, frecuente en el sistema antiguo, y en el que los jueces respondían que la Policía no traía la prueba (...) La sociedad no quiere escuchar excusas, quiere escuchar a jerarcas que se hacen responsables y trabajan para superar esos problemas", agregó.

Para Díaz, esa situación no suponía una "descoordinación" entre la policía y el Ministerio del Interior sino solo un disenso de opinión. "Lo que muchas veces ocurre es que tenemos una Policía Nacional que trabajaba sobre la lógica de detener primero e investigar después (antes de la reforma del sistema de Justicia). Hoy tenemos que trabajar con otra lógica", explicó.