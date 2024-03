El complejo estado de salud que enfrenta Fede, hermano de Jimena Barón: “Es durísimo”

Fede y Jimena Barón mantienen una estrecha relación fraternal, evidenciada por el respaldo público constante que brinda el actor hacia su hermana. Durante su participación en El Hotel de los Famosos 2, Fede se vio involucrado en un tenso enfrentamiento con la influencer Flor Ventura, quien había criticado a Jimena, conocida por su éxito "La Cobra".

La confrontación se intensificó cuando Flor reveló frente a Fede un supuesto romance con Juan Martín del Potro, expareja de Jimena en ese momento. Este episodio desencadenó la furia del actor, quien cuestionó la elección de Flor al discutir tal asunto en su presencia.

“Fue el único problema que me semirozó, porque fue muy feo, se sintió muy horrible”, dijo Flor y Fede la increpó “¿Por qué lo contaste adelante mío?”. La modelo argumentó haber sido preguntada al respecto y agregó, “Aparte yo a tu hermana la llamé para explicarle, le mandé un mensajito después”. Barón expresó: “Pero mi hermana te rompe el culo, olvidate. En todo."

Durante el intercambio, la influencer intentó explicar su perspectiva, "Yo igual no competí con tu hermana, yo a Jimena le mandé un mensajito por Instagram y le aclaré que no había sido mi animosidad de que saliera por todos lados, que yo no iba a seguir diciendo nada”. Sin embargo, en medio de su discurso, Fede interrumpió con la canción “Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti”, lo que llevó a un punto de quiebre en la conversación, provocando la retirada de Ventura visiblemente molesta.

Fede Barón vs Flor Ventura

Ante la reciente controversia relacionada con un posteo preocupante de Daniel Osvaldo, ex pareja de Jimena y padre de su hijo, Fede Barón optó por abstenerse de hacer comentarios. "Prefiero no opinar", afirmó inicialmente, para luego explicar que su estado de salud no se lo permitía. "Estoy con dengue, estoy tratando de recuperarme en la cama, es durísimo, no sabés cómo pega, nada que ver con el Covid", añadió desde su lugar de reposo.

Es importante recordar que en horas tempranas del mismo día, Osvaldo compartió un mensaje en redes sociales expresando su difícil situación emocional y su confianza en recuperarse. "Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad. Es difícil para mí hacer este video porque… Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada".

En el transcurso de los 10 minutos de su testimonio, el exdeportista reveló haber sufrido una recaída en sus adicciones. Expresó, "No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos". En un momento de sinceridad, manifestó “eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

Por su parte, Jimena Barón optó por expresar su postura a través de sus plataformas de redes sociales. De manera franca, la artista destacó “el papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.