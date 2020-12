El cumple: cautivante historia de padres e hijos hecha en Alemania y firmada por un uruguayo

En el principio era el caos. El caos que acarrean doce niños corriendo, jugando y saltando en una sala de estar de un apartamento, festejando un cumpleaños, mientras afuera no para de llover. Los padres del cumpleañero que discuten, el cansancio que se acumula, los desastres que se suceden. Hasta que al final, todo termina. El polvo se asienta, y los padres descubren a su hijo jugando con un niño desconocido. Nadie sabe quién es, nadie lo viene a buscar.

De esa experiencia en el festejo del séptimo cumpleaños de uno de sus hijos, el director y guionista uruguayo Carlos Morelli construyó su segunda película, y la primera que realizó en el país donde vive desde 2008, Alemania, con equipo y actores de esa nacionalidad: El cumple, que este jueves se estrenó en salas comerciales y en Cinemateca.

El protagonista de la historia es Matthias (Mark Waschke, a quien el público uruguayo reconocerá sobre todo por su papel como el misterioso sacerdote Noah en la serie de Netflix Dark), que luego del cumpleaños de su hijo Lukas se da cuenta que nadie ha venido a buscar a uno de sus amigos, Julius. Matthias, que está divorciado de la madre de Lukas, y que es un tipo amargo y con poco interés en su hijo, se hará cargo de este niño abandonado e intentará devolverlo a casa, a lo largo de una noche que se pondrá cada vez más extraña y al mismo tiempo, será trascendental.

Aunque parte de un episodio real, la película empieza a deslizarse hacia lo onírico y hacia la fantasía desde lo visual, apoyada en una cinematografía en blanco y negro y una puesta en escena cuidada y ambiciosa, que suman a las actuaciones (sobre todo la de Waschke) y a una historia sólida para redondear una película interesante, y una de las propuestas más atractivas en la escueta cartelera actual.

Morelli tiene un antecedente taquillero en los cines uruguayos, porque su debut como director de un largometraje fue Mi mundial, la adaptación de la novela infantil de Daniel Baldi, estrenada en 2017 y que con 109.000 espectadores se convirtió en la segunda película nacional más vista de la historia. Ahora llega con algo radicalmente diferente, pero a lo que a su vez le encuentra conexiones temáticas y de realización.

“Fue un proceso muy interesante el de descubrir cómo funcionan las industrias aquí y allá, las coincidencias y las diferencias”, explicó Morelli. “Que no son tantas como las que se podrían pensar. La calidad y la forma de trabajo en Uruguay están al mismo nivel, y las complicaciones son las mismas, porque no deja de ser una película independiente, como también Mi mundial, con los presupuestos justos, con limitaciones y complicaciones. Fue interesante dirigir a un equipo alemán y hacerlo funcionar. Eso si fue distinto”, comentó el director de 43 años.

Entre las diferencias, el cineasta apunta una mayor facilidad en Alemania al momento de organizar el trabajo con niños (que tuvo en ambas películas dirigidas), ya que en el país europeo existen agencias de casting especializadas, hay servicios de coaching y sistemas más establecidos. Otro elemento que señala es que mientras que en Uruguay la elección de actores se hace en base a lo que cada realizador conoce, y encuentros y charlas directos con ellos, en Alemania hay un sistema más aceitado de búsqueda de actores.

Según Morelli, se trata de “actores muy conocidos que no tienen problema en leer un guion de un director desconocido, y se meten en proyectos que pagan menos, o que pagan poco, porque les interesa la historia. Eso está muy bien armado allá. Pero en ambos países hay un espíritu un poco guerrillero al momento de hacer películas que es muy interesante. La gente se enamora de los proyectos y hacen esfuerzos sobrehumanos para logar hacer las películas, aún con limitaciones de presupuesto y tiempo. Ahí encontré muchas coincidencias. Hay diferencias, pero en realidad se siente igual, hay una misma pasión de la gente que hace cine”.

Tanto Waschke como Anne Ratte-Polle, la actriz que encarna a la madre de Lukas, son parte del elenco de Dark, la popular serie alemana que a través de Netflix puso sus caras en dispositivos de todo el mundo. Sin embargo, el director aclara que el hecho de que sean caras conocidas “no fue un factor” en la elección, aunque sí comentaron algunas cuestiones de la serie durante el rodaje. La película fue filmada antes de la grabación de la segunda temporada, por lo que los actores comentaban los guiones con Morelli, que aclara, no vio la serie. “Hasta que empecé a hacer la promoción de esta película no era muy consciente de la popularidad de la serie. Pero no los elegí por eso, fue porque me gustaron en las pruebas y en la química entre ellos. Lo que si fue bueno es que ellos, que estaban en un momento tan especial, estuvieron dispuestos a aceptar este proyecto, que obviamente les pagaba menos y les requería más (ensayo, pruebas). Pero les gustó la propuesta visual y la historia, hubo algo en la forma en la que les propuse hacer la película que les interesó”.

Los actores fueron también destacados por Morelli por sus aportes en el guión, que fue escrito en inglés y traducido luego al alemán, o mejor dicho, adaptado. Hubo un proceso de búsqueda y análisis junto a los actores para que cada palabra fuera la adecuada para contar la historia que se quería contar. “La película se ganó un premio al Mejor guion, lo cual es gracioso, porque bromeaba que habría que dárselo al traductor. Los cambios del guion a la pantalla no fueron tanto de libreto sino más bien generados por el presupuesto. Porque es una película barata-cara, tiene una puesta en escena que es costosa de ejecutar, porque lleva mucho tiempo y es muy cuidada, muy sincronizada la cámara con los actores, planos largos, que eso toma horas, y además tenés que armar sets muy grandes porque la cámara ve para todos lados, y a veces para poder hacerla en el tiempo que teníamos hubo que ajustar algunas cosas del guion ya durante las últimas semanas de rodaje”, explicó el director.

Padres e hijos

Antes de llegar a los cines uruguayos la película pasó por los cines alemanes, pero también por pantallas de lugares aún más lejanos como China. Allá a donde fue, la película fue bien recibida, y las barreras culturales no tuvieron demasiada importancia, algo que según su director responde a que El cumple toca algo que es casi universal: ser padre, o ser hijo.

Porque aunque el protagonista es ese padre desapegado y desagradable, su hijo es la otra pieza clave, como también lo es Julius, ese niño del que en algún momento se puede llegar a dudar si es real o es una proyección de Matthias provocada por sus fallos paternales.

“Hay muchas conexiones, porque Mi mundial es una película sobre un hijo y un padre. Y esta es sobre un padre y un hijo. Veo y reconozco búsquedas personales, que tampoco las planifiqué. Surgieron. Las fui descubriendo a medida que avanzaba con los proyectos”, dijo Morelli sobre ese retrato de las relaciones entre padres e hijos que cuenta en sus dos películas, alimentadas también por la vida cotidiana familiar, a la que señala como una gran fuente de inspiración. “Cuando empecé a escribir, mis hijos eran más chicos, entonces ese vínculo estaba más al frente entre mis preocupaciones, y mi propio proceso de mi vínculo con mi padre estaba ahí, más presente. Ahora capaz tengo otras preocupaciones, pero igual si las reducís, tienen siempre que ver con los núcleos familiares, o con los vínculos entre las personas que deberían amarse y se disparan. Me interesa la familia como fuente de inspiración para la ficción, me resulta interesante”.

En el caso de esta película, el desafío más grande del retrato de esta relación es el de lograr que el público mantenga el interés en el viaje de Matthias y genere una preocupación por su evolución narrativa, siendo un personaje tan incómodo y al que es muy fácil de despreciar por el trato que tiene hacia su hijo. “Si yo generaba una desconexión muy fuerte con la audiencia, la irritación es muy grande, porque es un personaje que tiene mucha mala onda con su hijo y eso a nadie le cae bien, aunque no tengas hijos”, comentó el realizador. “Pero tenía que encontrar ese punto de equilibrio, el actor me ayudó mucho porque tiene esa ambivalencia, de que querés estar con él pero también puede ser irritante. Y el utilizó eso en la película, que me parece que fue lo más complicado de generar”.

El cumple es una película realizada en Alemania por un director uruguayo, pero tiene un claro componente atemporal (es difícil darse cuenta de la época en la que transcurre hasta que Matthias saca un celular moderno), y aunque los personajes hablan alemán, podría trasncurrir en cualquier parte del mundo. “Esa fue la estrategia”, confirma el director. “Capaz que eso también viene por lo autobiográfico, llevo muchos años fuera de mi mundo, de mi universo, que es Uruguay, y capaz que en vez de desarrollar mis historias en un contexto conocido tuve que empezar a construir universos únicos en donde poder desarrollarlas. Pero no solamente lo retrata el blanco y negro, sino también los autos, la ropa, las locaciones, la actuación, los movimientos de cámara. Es una película que en su puesta en escena es antigua, que tiene que ver con Billy Wilder y las referencias del cine de los años 40 y 50. Hay una sensación de extrañeza. Los lentes de la cámara, los empapelados de las paredes, todo eso fue buscado para generar un universo único atemporal y aespacial que contenga una historia que pueda ser entendida universalmente”.