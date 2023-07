El desconsolado llanto de Tini en un show en España al recibir un mensaje de Alejandro Sanz

Durante las últimas semanas, la cantante argentina Tini Stoessel ha revelado públicamente algunos problemas de salud mental que ha enfrentado y que la han afectado tanto en lo personal como en lo profesional. En paralelo, el músico español Alejandro Sanz también ha contado algunos dilemas similares a través de las redes sociales.

Los dos artistas son amigos y mantienen un vínculo desde que en 2020 ambos fueron jurados de la versión española del programa La Voz, además de que ambos publicaron en ese año la canción Un beso en Madrid.

Este miércoles, Tini se presentó en la ciudad española de Murcia en el marco de su actual gira por ese país, y Sanz la sorprendió enviándole un mensaje de aliento y agradecimiento luego de que ella interpretara Corazón partio, uno de los clásicos del español.

Mensaje de Alejandro a Tini esta noche en su concierto en #Murcia 🥹❤️@AlejandroSanz @TiniStoessel pic.twitter.com/rGkZji7RGd — Club El Tren de Sanz (@eltrendesanz) July 13, 2023

El video fue proyectado en las pantallas del escenario y llevó a que la argentina quebrara en llanto. “Te quiero mucho, te lo agradezco además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, de tu público y disfruta de este que es también tu país. Te quiero mucho", decía el mensaje del artista.

Emocionada, Tini se abrazó con su guitarrista, mientras recibía una ovación del público.

Tini y Sanz en 2020

"Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, dijo Tini hace algunas semanas al también emocionarse sobre el escenario.

En junio, la argentina declaró al diario español El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Sanz, por su parte, aseguró en sus redes sociales "no estoy bien".

"No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", continuaba aquel texto de primer alerta.

En el mismo mensaje, el artista aseguraba que estaba esforzándose por mejorar y recuperarse, pero daba a entender que no estaba siendo fácil. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil".