El desgarrador testimonio de la madre de Emiliano Sala al hablar por primera vez de la muerte de su hijo

La madre de Emiliano Sala habló por primera vez sobre la muerte de su hijo ocurrida el 23 de enero de 2018 en una avioneta que cayó al Canal de la Mancha cuando se trasladaba de Francia, donde jugaba en Nantes, a Gran Bretaña, para defender a Cardiff City, equipo de Gales que disputaba entonces la Premier League.

“Llega la parte final del juicio y quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad. Emiliano era un muchacho bueno, que creía en las personas ¡A Emiliano le fallaron! A mi hijo no me lo devuelve nadie, pero quiero que paguen los que organizaron ese viaje, inclusive el responsable de la avioneta. Ese avión no estaba en condiciones y el piloto nunca apareció y no sabemos nada. Es extraño porque se los buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo”, expresó Mercedes Taffarel, madre de Sala, al diario El Litoral de Santa Fe.

“Emiliano no lo contrató, se lo contrataron. Yo desconfío y solo quiero que se haga justicia. Cuando estaba en el aeropuerto me dijo: ‘Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar’. Y la llamada nunca llegó. Lo primero que pensé es que estaba muy cansado y se había dormido”.

También contó el momento en que se enteró de la trágica noticia: “Estábamos en mi casa y mi hijo Darío pega un grito aterrador. Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento. Darío me grita: '¡Mamá, Emiliano desapareció!' Muy doloroso. No sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira. Me negaba”.