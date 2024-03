El desgarrador testimonio de Richarlison de cómo salvó su vida tras la depresión que sufrió: "Estaba en el fondo"

El delantero del Tottenham Hostspur e Inglaterra, compañero del uruguayo Rodrigo Bentancur, y del seleccionado de Brasil, Richarlison, pasó momentos complicados en tiempos recientes, y destacó a la terapia psicológica que según él, lo ayudó a salir adelante, emocionalmente hablando.

En una entrevista para ESPN Brasil, previa a la fecha FIFA de marzo, el delantero alzó la voz sobre los estigmas que existen en torno a la terapia.

"Sabemos los prejuicios que tiene la gente cuando se dice que está buscando ayuda psicológica. Gracias a Dios ya no tengo prejuicios al respecto", dijo.

Richarlison aseguró que vivió una etapa complicada luego del mes de setiembre, cuando fue sustituido en un partido contra Bolivia, en lo que calificó como "un momento turbulento en los últimos cinco meses".

Según comentó: "iba a entrenar, después iba directamente a mi casa y me encerraba en la habitación. Yo soy del campo y crecí con una especie de actitud como ‘no voy a hacer estas sesiones de terapia, porque no estoy loco’. Mi familia siempre tuvo ese prejuicio".

"La terapia me salvó la vida"

Ante su experiencia, el delantero sostuvo que "es muy importante contar con el apoyo de un psicólogo. Todos los jugadores deberían tener ese apoyo. Eso me ayudó mucho. Ahora estoy totalmente concentrado mentalmente en mi fútbol".

Luego de tener una buena experiencia en terapia, Richarlison aseguró que teniendo una voz como jugador de la selección, recomienda a las "personas a que busquen ayuda".

"Hablo de ello porque me salvó la vida. Porque estaba en el fondo. Solo los jugadores saben a cuánta presión estamos sometidos, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de él. Estoy de regreso en la Premier League, ayudando a mi club. Hace unos meses, cuando no me convocaron con la selección dije que volvería. Trabajé duro durante esos días. Estoy feliz y he conseguido cambiar las cosas", terminó diciendo.

Aquí se puede ver el video: