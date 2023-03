Sartori propone uso de sustancias para tratar enfermedades de salud mental, ¿cómo se implementa en el mundo?

La vida de Rachael Petersen está marcada por la depresión crónica. Durante su niñez habitaba espacios de tristeza extrema, que le costaba atenuar aun con diferentes tratamientos. En 2017, la mujer estadounidense de 27 años se presentó para un estudio que llevaba adelante la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Maryland). El objetivo del ensayo clínico era investigar los efectos de la psilocibina, un componente de hongos alucinógenos, en pacientes con depresión grave.

“(Tuve) la sensación de que ya no estaba sola, sentí que algo me abrazaba, algo más grande que mi tristeza. Me volví a sentir bienvenida en el mundo”, narró Petersen al diario The New York Times en 2019, cuando esta alternativa tomaba fuerza en la agenda pública de Estados Unidos.

Los resultados del estudio que desarrolló el Centro para la Investigación de la Experiencia Psicodélica y la Conciencia —abierto en ese entonces por la universidad de Maryland— expresaron que los efectos de esa sustancia natural eran eficientes y sostenidos en las personas con depresión crónica.

Los trastornos depresivos y los suicidios preocupan cada vez más a nivel global. 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y un 30% de ellas responde a fármacos convencionales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, Uruguay está lejos de ser la excepción a la regla. De hecho, durante 2022 se suicidaron 818 personas y se alcanzó un récord. La tasa preliminar del Ministerio de Salud Pública (MSP) es de 23,08 suicidios cada 100 mil habitantes, por lo que sobrepasa a la de la 2002, año de la crisis, y se posiciona como una de las más altas del continente.

En este marco, el senador nacionalista Juan Sartori propuso un proyecto de ley que permita consumir sustancias enteógenas, que cuentan con propiedades psicotrópicas (y, por ende, modifica el estado de la conciencia al ingerirse).

La propuesta de Sartori incluye la despenalizando de la producción, distribución y comercialización de sustancias naturales enteógenas (que provienen de plantas y hongos), “siempre que se haga con finalidades científicas y médico-terapéuticas —no recreativas—, condicionando el acceso a la prescripción de médico especialista calificado”, explica la exposición de motivos del proyecto de ley.

La iniciativa establece que el consumo deberá ser bajo “estricta prescripción médica, otorgada por médico psiquiatra (especialmente habilitado para el uso de estas sustancias) bajo receta anaranjada que establezca la dosis concreta y el plazo por el cual se hará uso de la sustancia”.

La indicación médica solo podrá hacerse respecto a pacientes mayores de edad y que ya cuenten con un diagnóstico de la patología que sufren.

Asimismo, es el MSP el que deberá autorizar previamente la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta que contenga esa sustancia.

Países que ya implementaron la medida

Según explica Sartori en la exposición de motivos esta iniciativa ya se ha instrumentado en otros países, como Australia.

El 1° de julio de 2023 Australia permitirá el uso de medicamentos que incorporen psilocibina, al igual que la propuesta de Sartori. Esta droga se encuentra en los llamados hongos alucinógenos.

La normativa aprobada por ese país en febrero de este año también aplica solo para consumo por razones de salud, en los que las alternativas convencionales no logran efecto en enfermedades mentales que se tratan con esos tratamientos.

De esta manera, Australia se sumó a Canadá, dado que en octubre de 2020, el gobierno del país norteamericano permitió el consumo de psilocibina a una paciente que sufría depresión. La psicoterapeuta de Mona Streleaff, la paciente en cuestión, expresó en aquel entonces que fue tratada con éxito.

"Mi ansiedad y depresión parecen haberse ido. Los recuerdos siguen ahí, pero ahora sé que no pueden lastimarme", expresó Streleaff a través de TheraPsil, una organización canadiense que contribuye con los pobladores que necesitan acceder a estas sustancias.

Algunos estados de Estados Unidos también aprobaron el uso de esta droga para combatir las enfermedades mentales de sus pobladores. Este es el caso de Oregon, Washington D.C., Michigan, Colorado y algunas ciudades en California.

En el caso de Oregon, por ejemplo, la Ley de Servicios de Psilocibina de Oregón fue aprobada en 2020, y fue conocida como la Medida 109.

La iniciativa fue implementada para que pobladores de ese estado desde los 21 años pudieran contar con esta alternativa para hacer frente a problemas de salud mental, a través del consumo de productos con psilocibina, como hongos.

Uruguay sería, como país, el tercero en aprobar el consumo de esta sustancia y el primero en América Latina.

El senador Sartori aguarda ahora por el ingreso de su proyecto de ley a la Comisión de Salud pública y Asistencia Social del Parlamento para que su propuesta dé sus primeros pasos.