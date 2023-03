Cantidad de suicidios en Uruguay fue récord en 2022

En Uruguay se suicidaron 818 personas en 2022, según datos preliminares del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió El Observador. La cifra supera a la de 2021 en un 8% – ese año se autoeliminaron 758 personas– y mantiene una tendencia de ascenso que se viene registrando de forma sostenida desde 2017. "Es cierto que se mantiene la tendencia de hace 30 años, pero se están desarrollando distintas acciones que apuntan a la prevención y disminución de los suicidios", dijo el subsecretario del MSP, José Luis Satdjian. A su vez, en su asunción la ministra Karina Rando dijo que el énfasis en su gestión será la salud mental.

La tasa de suicidios cada 100 mil habitantes alcanzó en 2022 un récord y supera incluso a la de la crisis económica del 2002. En el último año, la tasa preliminar es de 23,08 suicidios cada 100 mil cuando el año anterior había sido de 21,39.

Si se mira por departamento, la tasa de suicidios cada 100 mil habitantes fue más alta en Maldonado que en el resto del país. La tasa en 2022 fue de 44,93; el año anterior la proporción más alta había sido en Treinta y Tres.

"Lo que tenemos que mirar son las zonas. En este caso es el este del país, que tiene una relación con las tasas altas de suicidios que es histórica. Nos tenemos que preguntar qué hicimos y qué estamos haciendo por esa región", explicó el sociólogo experto en el tema Pablo Hein.

Por otro lado, los departamentos con menor tasa de suicidios en 2022 fueron Florida, Rivera y Artigas. Y el problema del suicidio sigue siendo mayor en hombres que en mujeres. De las 818 personas que se quitaron la vida en 2022, el 78% fueron varones–639 frente a 179 mujeres–.

Entre los 818 suicidios, hubo un aumento –en números absolutos– en la franja de 45 a 49 años con 17 personas más respecto a 2021. Otra franja con uno de los mayores aumentos fue la de 30 a 34 años, con 14 suicidios más.

Consultado sobre la lectura de estos datos preliminares, Hein reflexionó que el aumento de los suicidios en Uruguay "interpela" a quienes trabajan en el tema, porque según el sociólogo, las acciones y las políticas públicas no están funcionando. "Le estamos errando, estamos haciendo las cosas mal, estamos fallando en los que estamos transmitiendo", dijo.

El especialista criticó que Uruguay siga apostando por soluciones con énfasis en la salud mental y hay un exceso del uso y las recetas de psicofármacos, como ansiolíticos o antidepresivos. "Seguimos psiquiatrizando y medicando a la población. Este problema no necesariamente se arregla con salud mental. Le decimos a la gente que tiene que ser feliz, pero tenemos que apostar por un igualitarismo. Tener una vida digna, no preocuparse por la felicidad", argumentó. Hein citó como ejemplo la campaña "La última foto" de la ONG británica Campaign Against Living Miserably (CALM). La ONG puso la última foto que se tomaron personas que se suicidaron y todas lucen sonrientes y felices.

Fotos de la campaña "The Last Photo"

Según Hein, se le sigue transmitiendo a los jóvenes, desde distintos ámbitos de la sociedad, que "tienen que controlar sus emociones", pero entiende que es hora de cambiar la pisada. "Hay que hablar con los padres, con los docentes, empezar a dejar de discriminar menos al adulto mayor, al diferente. Hacerles ver –a los jóvenes– que no siempre tienen que estar pum para arriba", explicó.

A su vez, Hein explicó que la sociedad uruguaya discrimina a las personas por su edad. Según el experto, el edadismo está tan instalado en Uruguay que el "discurso de sentirnos productivos, alegres y contentos" no funciona cuando se llega a la tercera edad.

Las acciones del Ministerio de Salud Pública

El MSP implementó tecnología en las mutualistas del Sistema Nacional Integrado de Salud para conocer en tiempo real los datos de las personas que llegaron a una puerta de emergencia tras un intento de autoeliminación. El subsecretario Satdjian explicó que en la puerta de emergencia un funcionario ingresará cuatro campos al sistema: la cédula, el método del intento, si lo había intentado antes y si está en tratamiento.

A partir de la implementación de ese sistema, las mutualistas están obligadas a realizar un seguimiento a ese paciente y deben coordinarle una consulta con un psiquiatra como máximo a los siete días del intento de suicidio.

"Con recursos del MSP, contactamos al prestador al octavo día para corroborar que se realizó esa atención y si la persona está en tratamiento. En caso de que no lo haya hecho, investigamos los motivos por los que no se dio la atención. Por ejemplo, porque se agendó y la persona no fue, que está en tratamiento particular, que continúe internada, entre otros motivos", explicó Satdjian. El 97% de las mutualistas de todo el país ya están usando el sistema.

Antes de implementarlo, la recolección de la información era más artesanal. Según contó Satdjian, existía el Formulario de Registro Obligatorio, que era en formato papel. Se llenaba en la puerta de emergencia y se mandaba al MSP para que lo procese. Ese mecanismo tenía varias páginas por cada paciente. "No funcionaba, no había registro y no se podían tomar decisiones", dijo Satdjian.

El subsecretario también remarcó que el MSP está trabajando con el INJU en la campaña de prevención "ni silencio ni tabú", que se fortaleció la Línea Vida de ASSE (0800-0767) y que se capacitó a personal de la salud en la temática.

Los objetivos del MSP hasta 2025

El MSP se planteó, básicamente, siete objetivos para prevenir y atender a los suicidios. Entre las acciones están: