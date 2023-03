Tras hechos de violencia, Anep pondrá psicólogos en Bachillerato

Liceo 62 de Colón, 2019. A la salida del turno matutino, entró al edificio una estudiante del turno de la tarde con su familia, buscando a un estudiante de la mañana con la intención de golpearlo. Resultó lesionada una funcionaria adscripta y algunos estudiantes. El conflicto motivó un paro en la enseñanza media de Montevideo.

Liceo 4 de Las Piedras, 2022. En una clase de literatura, que se estaba dictando en el patio, dos chicas que eran amigas dejaron de serlo abruptamente y pasaron a una situación violenta. Se golpearon y empujaron.

Liceo 41 de Cerrito, 2022. En medio del cambio de turnos en presencia de familiares de alumnos, aparecieron dos personas armadas que amenazaron a dos alumnas, les robaron los teléfonos celulares y se fueron corriendo.

Liceo 9 de Colón, 2022. Un exalumno de 18 años entró con el uniforme del liceo, se acercó al baño cuando entraba una alumna y le dijo cosas subidas de tono. La chica, dijo, se lo comunicó al subdirector. Se llamó a la policía y a la familia, y la alumna fue derivada a la psicóloga del centro.

Liceo Zorrilla, Parque Rodó, 2023. Mensajes de Whatsapp entre estudiantes: "Los del 5 se la dieron al pibe del zorri (sic) anoche y hoy se juntaron dos flotas a armar lío. Y esto va a seguir. Al pibe del zorri le dijeron que lo van a seguir yendo a buscar hasta que se cambie de liceo".

Liceo Zorrilla, 2023. La policía detuvo a dos menores de edad y uno mayor en medio de una pelea en la puerta del centro estudiantil. Les incautó una réplica de una pistola. La Fiscalía dispuso ubicar a los responsables de los menores y les prohibió acercarse a 200 metros de los liceos Zorrilla y el liceo 5 por seis meses.

UTU Figari, en Barrio Sur. 2023. Un alumno agredió a una compañera de 16 años con un objeto cortopunzante. La alumna resultó herida y el joven fue detenido y luego liberado.

Liceo 1, en Las Piedras. 2023. Pelea generalizada en el liceo Manuel Rosé que terminó en una plaza de la localidad, y en la que tuvo que intervenir la policía.

Violencia instalada

"La violencia juvenil no empezó esta semana", declaró el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a Subrayado. De hecho, el historial de conflictos entre estudiantes en los centros educativos puede remontarse a varios años, basta solo una rápida búsqueda en internet para encontrar las más variadas situaciones. El fenómeno no es nuevo, pero volvió a ocupar la agenda pública por estos días tras varios conflictos que se viralizaron por haber quedado registrados en videos. Los especialistas consultados coinciden en que sería difícil demostrar de forma empírica que hay un aumento de violencia en los liceos y explicaron que quizás las redes sociales los hicieron más visibles.

Secundaria tampoco tiene datos cuantitativos de este fenómeno para saber si la violencia entre estudiantes aumentó con los años o no. Pero en el Codicen creen que hay una "violencia instalada" que no necesariamente se genera en el centro educativo, sino que es "consecuencia de la acción social", dijo el subdirector de Secundaria Óscar Yañez, quien transmitió que las autoridades están "preocupadas" porque hay "un número importante" de enfrentamientos estudiantiles.

Distintos actores vinculados con la educación consultados encontraron algunas respuestas a este fenómeno que volvió a ocupar la agenda por estos días, luego de que se hayan desatado peleas en el liceo Zorilla, en el liceo 5 y en la UTU Figari. Entre ellos, la falta de psicólogo en los tres años de Bachillerato, que ahora el Consejo de Educación Secundaria planea resolver.

Falta de psicólogos

"Como regla general no hay equipos multidisciplinarios en los grupos de Bachillerato", explicó Camila Menchaca, integrante de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes). El docente y psicólogo educacional Mauricio Perpetue también explicó que luego de ciclo básico no hay apoyo psicológico para los estudiantes. Y el psicólogo y magíster en educación Roberto Balaguer opinó que la presencia de esos profesionales en Bachillerato "no es recomendable, sino que es necesaria".

El subdirector de Secundaria, Óscar Yañez, respondió ante la consulta de la falta de psicólogos en esos niveles educativos que hay un llamado para contratar a entre 40 y 50 psicólogos para cubrir todos los liceos y extender la atención a los liceos de Bachillerato.

Perpetue escribió en su tesis de maestría sobre el rol de los psicólogos en los liceos. En ese trabajo, contó en conversación con El Observador, llegó a la conclusión de que en Uruguay falta formación en psicología y educación. "Ocurren estos episodios y se habla de que tiene que haber psicólogos en los liceos y como política se puede instrumentar o acelerar para que haya en Bachillerato, donde no hay. Ahora por este episodio visible, que sale en la prensa, quizás aparecen. Pero, no hay una política pública de largo plazo ni una formación específica de qué tiene que tener un psicólogo para trabajar en un centro educativo", consideró.

Para los psicólogos Perpetue y Balaguer el abordaje tiene que tener presente cómo funciona el centro educativo o la institución a la que asisten los estudiantes. Balaguer explicó que las conductas "son modeladas también por la institución. Por ejemplo, una organización muy estresada va a generar grupos más violentos", dijo.

Por su parte, Perpetue apuntó que es necesario que se trabajen "temas de convivencia, habilidades sociales" y explicó que cuando hay psicólogos en los liceos trabajan sobre situaciones puntuales y "no les alcanza el tiempo de hacer una planificación de cómo intervenir durante todo el año en la promoción y en la prevención. Están reactivos", explicó.

En este sentido, las autoridades del Codicen dijeron que es necesaria la transformación educativa para abordar el problema de la violencia entre estudiantes. Para el ministro Da Silveira, una de las causas de estos enfrentamientos es la educación. "Cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado y no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia", consideró. Las autoridades consideraron que la transformación educativa traerá también una "transformación en lo social y lo afectivo", dijo Yañez.

Los psicólogos especialistas en educación coinciden en que el trabajo con los adolescentes debe ser grupal y no tanto individual, como sucede hasta ahora en Ciclo Básico. Perpetue tuvo una experiencia en el liceo Dámaso Antonio Larrañaga, un liceo de Bachillerato, grande, que en 2018 había sido ocupado por los estudiantes y había habido dos suicidios. En ese contexto, el especialista llegó al centro de forma extraordinaria. Según contó, durante el último año en ese liceo entrevistó de forma individual a 140 alumnos entre los que predominaban problemas de ansiedad, depresión y violencia intrafamiliar.

Sin embargo, en su paso por el liceo Dámaso intentó cambiar el concepto del psicólogo como un clínico que atiende a alumnos en una oficina y formó dos grupos para trabajar con juegos, dinámicas de convivencia y ámbitos de reflexión, algo que consideró que resultó exitoso. "En los liceos públicos no hay espacio ni presupuesto para gente que se dedique a eso", opinó Perpetue.

Horas libres

Por otro lado, los docentes nucleados en la Fenapes afirmaron que hubo "muchas renuncias" que están generando horas libres en este inicio de clases. La integrante del sindicato Menchaca dijo a El Observador que "cuando los estudiantes están varias horas, juntos, en el patio o en el salón van surgiendo conflictos" y denunciaron que los adscriptos no pueden atender a estos momentos libres porque están "desbordados" realizando inscripciones y terminando de armar los grupos.

Sin embargo, para el Consejo de Educación Secundaria las horas libres que tienen los estudiantes "son situaciones normales", según dijo el subdirector Yañez. El jerarca explicó que cada año se inscriben en los liceos más estudiantes y, por lo tanto, se crean más grupos, lo que deriva en que cuando se genera uno nuevo, "hay que esperar a que se inscriban al llamado, que también dura un par de días", por lo tanto, en ese período hay grupos que tienen horas libres.