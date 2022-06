El día que Tabárez contó cómo Darwin Núñez superó las críticas que recibía en redes sociales

Óscar Tabárez fue un entrenador muy importante en la carrera de Darwin Núñez que este martes fue presentado como nuevo jugador de Liverpool.

Núñez disputó el Sudamericano y el Mundial sub 20 en 2019 bajo el proceso de selecciones que Tabárez montó en marzo de 2006 cuando volvió a dirigir a la selección mayor uruguaya, cargo que el que se mantuvo hasta noviembre de 2021.

Pero Tabárez también hizo debutar a Núñez en la selección mayor. Fue el 15 de octubre de 2019 en el Nacional de Lima en un amistoso contra Perú que terminó 1 a 1.

Perú ganaba con gol de Christopher Gonzáles a los 34 minutos y Uruguay jugaba desde los 26' con uno menos producto de una increíble expulsión de Martín Cáceres quien tuvo una violenta protesta contra el árbitro colombiano Carlos Herrera.

Con Luis Suárez, Edinson Cavani y Cristhian Stuani ausentes por distintas razones, Tabárez tenía en el banco a Núñez y lo hizo ingresar a los 75' en lugar de Brian Lozano. A los 80' anotó de cabeza tras preciso centro de Matías Viña.

En la conferencia de prensa posterior a ese partido, Tabárez fue consultado sobre qué sentía al cumplir 200 partidos al frente de la selección uruguaya y el DT dio una larga explicación que terminó desembocando en el debut de Darwin Núñez.

"No lo tomé como un partido especial, porque sería anteponer lo personal a lo que es importante realmente que es un partido de fecha FIFA, preparación para la próxima Eliminatoria. Pero cuando se habla de tiempo, cuando terminan en cifras de doble cero siempre son algo especiales. Este es el último doble cero que voy a tener en el fútbol por razones de edad. Jamás pensé, cuando era un niño que se ilusionaba como cualquier niño en un país de cultura futbolística, que podría llegar a la selección de mi país por tanto tiempo. Y además, seguir un proyecto que hemos presentado con ideas que traíamos desde hace tiempo y que nos ha permitido no solo conseguir resultados, ir a los últimos tres mundiales, sino que también hemos coordinado las selecciones juveniles con la mayor y en este momento algo que en otros países veo que se está comentando en Sudamérica, la cuestión del recambio. No digo que nosotros lo hayamos conseguido, pero cada vez que miramos a las selecciones juveniles se nos da algo. Por ejemplo, el futbolista que convirtió el gol hoy, Darwin Núñez es un futbolista que jugó en la última sub 20. Su venida a la selección tuvo que ver con que no estaba Suárez, Cavani, Stuani y mostró que con el tiempo, el rodaje y las oportunidades que pueda tener, puede permitir soñar que el proceso de selecciones va a seguir más allá de quién esté al frente, y eso es algo importante. Lo nombré a él porque en esta ocasión entró por primera vez en la selección mayor, iban cinco minutos y convirtió un gol. Son esas cosas que el fútbol nos da, que no están demasiado previstas pero que en este caso, como entrenador del equipo que le tocó empatar el partido, estaba dificultoso, me pone contento. Hablñamos de Valverde, Bentancur, Vecino, Giovanni González, Viña, Campaña, todos vinieron del proceso de selecciones juveniles y eso tiene que ver con los 200 partidos, con este camino tan largo que estamos recorriendo".

AUF

Óscar Tabárez hizo debutar a Darwin Núñez en la selección mayor

En mayo de 2021, con el fútbol otra vez parado a nivel de selecciones a causa de la pandemia de coronavirus, Tabárez dio una entrevista con Las Voces del Fútbol, que se emite por AM 1330, donde contó que al jugador lo habían afectado las críticas en las redes sociales durante su actuación en el Sudamericano sub 20 de Chile, pero que acudió a ayuda para salir de esa situación crítica.

"Darwin Núñez tenía problemas, no había hecho un buen Sudamericano, y ese fenómenos de las redes, de lo que se esconde en su aspecto más vil detrás de las redes, donde atacan como una diversión al que pierde, al que le va mal, al que tiene un insuceso, al que tiene un problema familiar. Ha pasado a ser como una diversión para ese tipo de gente. Y él estaba pendiente de esas cosas. Y no jugaba. Después, fue logrando ayuda de su entorno y de otros lugares donde fue a pedir ayuda. Y empezó a mejorar. Hizo un Mundial (Polonia 2019) mejor y de ahí se fue a jugar un clásico con Peñarol a Miami. Entró en los descuentos, hizo un gol y ganó Peñarol", recordó Tabárez.

El entrenador contó qué le dijo la siguiente ocasión que lo vio. Fue el lunes 15 de julio de 2019, un día después de que el artiguense le marcara tres goles a Boston River por el Torneo Intermedio, en el Campeón del Siglo.

Diego Battiste

El día que le hizo tres goles a Boston River

"Al otro día de esos tres goles fue entrenar a la sub 20. Yo iba a la cancha, sentí unos pasos atrás y era él. Lo felicité y le dije: '¿Vos te fijaste los goles que hiciste ayer?' Y me miraba extrañado. 'En el Sudamericano no definías bien o tenías que pasar la pelota cuando te acomodabas o no tomabas buenas decisiones y en estas han sido perfectas, y eso tiene que tener una razón'. Entonces me empezó a contar por dónde vino la mejoría, lo cual es asunto de él. Se ha dado en muchos jugadores eso, a veces no lo logran para jugar a nivel internacional y en una selección nacional hay que tener muchas cosas. Después se fue de Peñarol a Almería y luego a Benfica", expresó entonces Tabárez.

"No lo hubiera citado si jugaba como en aquel Sudamericano juvenil y más allá de que fue citado para una selección juvenil es porque se destacó en los torneos, pero a veces no se concreta enseguida, hay que tener visión y paciencia para esperar el momento justo. Y cuando uno considera para sus adentros que 'ya está', tiene que meterlo. Por eso Valverde debutó en una Eliminatoria. Después la verdad la dice el jugador a la hora de jugar. De su potencial y de su talento no tenía ninguna duda", agregó.

"El 16 de noviembre de 2020, previo al partido de Eliminatorias contra Brasil en el Centenario, luego del 3-0 a Colombia en Barranquilla, donde Núñez entró y marcó un golazo de afuera del área, Tabárez dijo que lo había sorprendido su actuación del 22 de octubre contra Lech Poznan contra el que marcó tres goles con Benfica, por Europa League.

"Darwin ha pasado por todas las etapas, en la importancia del trabajo de los juveniles, en venir acá e irse familiarizándose con el fútbol exigente e internacional. Tuvo oscilaciones de las que fue saliendo de las situaciones complicadas que sé que tuvo, con mucho apoyo pero fundamentalmente por que él hizo un clic. Las cosas que vi en Benfica en los partidos internacionales que disputó ese club me sorprendieron porque no creía ver tanta cosa junta en un partido, ese partido en el que metió tres goles, y es un jugador que acá ya está dando su aporte. Obviamente tiene que seguir mejorando, aprovechando su experiencia para ser más fuerte desde el punto de vista táctico", dijo Tabárez en conferencia de prensa en el Complejo Celeste.