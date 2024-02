El difícil momento de Flor Vigna por los rumores de un romance con Pedro Alfonso: "Estoy desesperada"

El año 2024 no ha comenzado de la mejor manera para Flor Vigna, especialmente en el ámbito sentimental y la atención mediática que ha generado en los últimos días debido a sus relaciones pasadas.

En primer lugar, tras su regreso al programa Bailando, esta vez como jurado y no como participante, protagonizó un inesperado intercambio de palabras con Noelia Marzol, a quien acusó de haber estado involucrada con uno de sus exnovios. Posteriormente, confirmó su separación de Luciano Castro, con quien mantenía una relación desde hace dos años y medio. Esta noticia avivó los rumores sobre una supuesta infidelidad de Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves, con Vigna durante su participación juntos en Showmatch.

Ante esta oleada de versiones, desmentidos y aclaraciones, Yanina Latorre reveló detalles inéditos sobre el estado actual de la bailarina durante una intervención en el programa LAM. La situación se produjo mientras se realizaba una transmisión en vivo con Sabrina Rojas, quien también dio su opinión sobre Vigna y el reciente conflicto en televisión relacionado con la paternidad de Luciano Castro.

"Me contó una vecina de Flor y me dijo textual que salió, estaba parada en la puerta como sin estar arreglada y con la cara… ¿viste cuando uno lloró mucho y tiene la cara que se te desfigura?", comentó la panelista, ofreciendo detalles precisos de la información que le había llegado. Acto seguido, reveló que esta mujer le preguntó a Vigna cómo estaba y ella contestó: “Me están matando en todos lados, estoy desesperada”, habría dicho antes de subirse a un remise.

La posición de Pedro Alfonso

Previamente, durante el móvil, Rojas se había referido a Castro, el padre de sus hijos Fausto y Esperanza, y contó que todavía no había podido hablar en profundidad sobre su separación de Vigna. “Le pregunté el otro día solamente cuando me enteré, le puse: ‘¿estás bien?’. Me dijo que sí, pero cuando uno transita una separación está como raro”, dijo Rojas en una charla con LAM (América). Acto seguido, la artista confesó que aún no había podido profundizar mucho en su estado emocional, ya que diariamente hablan de sus hijos.

Al respecto, Ángel de Brito resaltó que el actor no acostumbra a hablar en cámara: “Él tiene la suerte de no estar mucho en las redes, entonces de esa cosa zafa y aparte, mucho no le gusta tampoco todo esto”. En línea con la reflexión del conductor, Sabrina expresó y enfatizó que las que siempre debían dar la cara eran las mujeres: “Él trata de evadirlo. Y acá estamos nosotras siempre hablando, nosotras”.