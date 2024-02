Pedro Alfonso salió a hablar sobre los rumores de romance con Flor Vigna

En los últimos días, los medios han difundido rumores sobre un supuesto romance entre Flor Vigna y Pedro Alfonso durante su participación en el certamen Bailando en 2016.

Sin embargo, todas las partes involucradas han negado vehementemente estos rumores. En una entrevista con el programa "Intrusos" de América TV, el esposo de Paula Chaves fue contundente al abordar este asunto.

"No soy de decir malas palabras en cámara pero... qué paja... Estamos muy tranquilos, al margen de todo, y no nos metemos con nadie, entonces eso molesta un poco", precisó Pedro.

Y remarcó: "No hace falta ni aclarar que es todo absolutamente mentira. Sabés que pasa y después en un año vuelve lo mismo". En tanto, Pedro Alfonso contó que Gustavo Conti se contactó con él luego de que fue señalado como quien filtró el rumor de ese supuesto romance.

"Seguro con Gus cuando vuelva en marzo nos vamos a ver y tomar algo. Hay cosas que pasaron de las relaciones pero nos queremos mucho", aclaró el actor sobre el vínculo con su colega.

Y cerró: "Empezaron a linkear cosas pero yo no necesito que aclare nada. Para mí está todo muy tranquilo, él me explicó que no quería quedar en ese lugar".

El hartazgo de Paula Chaves por los rumores

Cansada por los rumores que circulan sobre el supuesto romance entre su marido, Pedro Alfonso y Flor Vigna, Paula Chaves fue contundente ayer al hablar con LAM: “¿Hasta cuando voy a salir a aclarar que mi marido no me cagó con Flor Vigna?”, se preguntó en el ciclo de América.

“Yo posta, me había olvidado del tema, yo soy así. Caemos como en el coletazo de todo el bardo que se armó en el Bailando. A mí Flor nunca me dio celos, otras sí me dieron celos, Flor en particular nunca me dio celos. O sea, nunca me generó nada. Como mujer, yo estaba recién parida de Baltazar, con toda la revolución hormonal, ella venía un montón a casa con Nico (Ochiatto), me acuerdo que ensayábamos en el living de casa, Oli se iba a los ensayos con Pepe y con Flor. Nunca me dio celos”, dijo al recordar esos años.