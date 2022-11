El dos del chavismo criticó a Lacalle por designar un embajador en Venezuela

El gobierno de Luis Lacalle Pou solicitó a Venezuela el beneplácito para acreditar al exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa como nuevo embajador político en ese país, tal como El Observador el 11 de noviembre.

El planteo llegó en los últimos días a la embajada de Uruguay en Caracas, y generó repercusión en Venezuela. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó a Lacalle Pou.

El número dos del chavismo dijo: "Uno no entiende a ese presidente (por Lacalle Pou). No lo entiende, porque él designa un embajador y después sale diciendo que Nicolás (Maduro) es un dictador".

Lo dijo en el programa Con el mazo dando, que conduce en los canales públicos. “Mi hermano, ¿cómo le explica eso a su gente? ¿Quién lo obliga a que designe embajador aquí en Venezuela? No hace falta, eso no se entiende”. Cuestionó: “¿Quién le dio la orden a usted de que nombrara un embajador? Porque la única manera que se haga algo así (es) que alguien le está dando una orden si no cree en lo que está haciendo”, expresó Cabello.

Y añadió: “Él ya designó un embajador pero al día siguiente sale diciendo: 'No, pero bueno, sigue siendo un dictador. ¿Qué quieres que te diga?”.

En 2015, Uruguay dejó de tener embajador en Venezuela y pasó a tener encargados de negocios, por lo que si se concreta la designación de Da Rosa, se elevará la relación ya que el representante máximo tendrá rango de embajador.

Da Rosa es un dirigente nacionalista de Tacuarembó que ha ocupado diversos cargos. En 1985 fue electo edil y cinco años después resultó diputado por el departamento. En 1995 ganó las elecciones y asumió como intendente, cargo en el que se mantuvo hasta 2005. Ese año fue senador, banca que renovó en 2010. En 2015 volvió a ser electo intendente.

Desde 2019 su periplo político ha sido cambiante. En las elecciones internas pidió el voto por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, como precandidato del “grupo de los intendentes” denominado Mejor País pero en octubre apoyó la lista al Senado de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, con el que estuvo vinculado históricamente.