El dramático relato de Fabiana Cantilo sobre el consumo de cocaína y el abuso

"¿Por qué aceptaste una nota donde vamos a hablar del consumo, la adicción y la recuperación?", pregunta Gastón Pauls.

"Porque yo estoy para salvar vidas", responde ella. Ella es Fabiana Cantilo, la reconocida rockera argentina que enfrentó esta entrevista en el programa Ser Libres, que conduce el actor, y que cada lunes presenta a un artista que enfrentó la adicción.

“Empecé tomando con Charly (García). Me acuerdo que te daban un sandwich, un papelito, una coca cola. Tomaba un poquito y me guardaba lo que me quedaba y se lo daba a mi novio", contó Cantilo. Así era al principio, pero de a poco el consumo se intensificó, según contó.

Recordó cuando consumió por primera vez y dijo que lo probó para ver qué hacía. "Tomé y me quedé esperando y dije : 'Ah, saca la angustia!", recordó, consciente de que es una sensación momentánea que "se termina cuando se termina el papelito y cada vez es peor".

"La cocaína es el demonio, la muerte. Vos podés ser un genio pero tomás cocaína y te va mal en lo que hacés. Tenemos varios ejemplos, Maradona, Charly, yo", dijo, y recordó el momento en el que debió ser internada porque estuvo cinco días sin dormir.

Durante la charla Cantilo profundizó en situaciones personales y anécdotas de momentos de consumo, y se refirió a los artistas en particular.

"Los adictos somos gente muy sensible, muy inteligente y que en general han sido abusados, Todos, yo incluida, no voy a explicar el detalle pero en general fueron abusados", dijo.

Pauls tuvo un pasado de consumo al que se ha referido en distintas oportunidades, y también lo hace en su programa. Allí cuenta su experiencia y también habla sobre la recuperación, al igual que sus invitados. "El objetivo de este programa es ayudar a alguien a salvarse la vida", asegura el actor en una pausa en la entrevista.