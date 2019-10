Fabiana Cantilo se despachó contra Mario Pergolini por machista

Fabiana Cantilo, una de las voces más influyentes del rock argentino, estuvo en un programa radial argentino presentando su nuevo trabajo musical, independiente y de producción propia, en formato completamente digital y con influencia celta. La rockera se definió como mujer "absolutamente empoderada" y aseguró no querer trabajar con discográficas.

En la entrevista hecha por la periodista Catalina Dlugi, Cantilo negó que el ambiente del rock fuera "supermachista". Aseguró que tuvo "compañeros amorosos" que la apoyaron, dentro de los cuales nombró a Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. "Eran mujeriegos pero no machistas", dijo. Para la cantante el machismo lo promovían algunos periodistas "que por ser mujer te dan con un caño". Recordó que cuando lanzó su disco De qué se ríen, Mario Pergolini se burlaba en el ciclo radial que conducía en la Rock&Pop y no pasaba sus canciones. "Me menospreciaban y yo hacía unos trabajos increíbles", comentó. "Mario me jodía, y yo lo odiaba", declaró.

La cantante dijo que inconscientemente tuvo que pelear con productores para conseguir su lugar: "No me daba cuenta de que luchaba", afirmó. Actualmente está a favor y apoya la ley de cupos "para que por contrato haya que poner mujeres en festivales". Sin embargo, reconoció que la falta de mujeres en el mundo del rock es más en Latinoamérica que en Argentina. "En Argentina hay más", opinó.

En cuanto a su adicción a las drogas, Cantilo comentó que empezó a consumir a los 22 años y que hace 20 años concurre "a grupos" pero que es un tema del cual prefiere no hablar. A las mujeres jóvenes que quieran incursionar en la música les aconsejó que tuvieran cuidado ya que el ambiente "no es joda" y "está todo muy permitido". Para ella el ambiente del rock es transparente en el sentido de que todos saben lo que se consume. "Los políticos y médicos también se drogan pero no lo cuentan", remató.