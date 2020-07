El DT del líder del Apertura: "En agosto no se debería jugar dos partidos por semana"

Los clubes de fútbol de Primera división comenzaron esta semana la fase 2 del protocolo sanitario. Todos apuntan a que el Torneo Apertura se reanude el 1° de agosto con algunos cambios, por ejemplo, jugando dos partidos por semana. En este sentido, el técnico de Rentistas Alejandro Capuccio expresó a Referí: “Para nosotros no se debería jugar dos veces por semana en agosto, después del primer mes de competencia no habría problemas”.

Otra de las variantes reglamentarias que se manejan para salir lo mejor posible de la pandemia, son los cinco cambios por partido, a partir de una excepción que aprobó FIFA para cuidar a los jugadores y evitar que los futbolistas sufran físicamente después de tanto tiempo sin actividad.

Al respecto, Capuccio indicó: “Si es una medida provisoria por este año no tengo problemas, pero no me gustaría para que sea una regla que quede en el tiempo, porque estarías cambiando prácticamente el 50% del equipo”.

D. Battiste

El entrenador entiende que es una situación que a priori favorece a Nacional y a Peñarol, que tienen planteles más extensos.

“Todos en números tenemos la misma cantidad de jugadores, lo que pasa es que los equipos grandes, Defensor y algún otro, tienen ya dos jugadores por puesto con talento y experiencia. Los demás tenemos muchos con talento y muchos jóvenes sin debutar y que la experiencia a veces cuesta puntos”, dijo.

Rentistas es el líder absoluto del Apertura. Suma nueve puntos tras ganar los tres partidos disputados (Nacional, Boston River y Deportivo Maldonado). En el club bromean que Capuccio tiene un récord mundial: nunca un entrenador se mantuvo seis meses primero tras ganar el 100% de los puntos. Él responde: “Lo que pasa es que este es el año del bicho”, jugando con el virus y con el apodo que tiene Rentistas.

Cuando la charla abandonó las bromas, el entrenador planteó cuáles son los objetivos de su equipo en la actual temporada, tras retornar a Primera división: “Fueron solo tres partidos, tenemos claro que nuestro objetivo es intentar hacer 45 puntos para salvarnos del descenso y como sueño mayor intentar clasificar por segunda vez en la historia del club a una copa internacional y para eso serían unos 48 o 49 puntos. O sea que nosotros en realidad lo que debemos buscar es 45 puntos menos los que ya tenemos”.

D. Battiste

El lunes 15 de junio a la hora 7:30 Rentistas comenzó los entrenamientos, tras la cuarentena por el covid-19. “En las dos primeras semanas teníamos como objetivo principal que no se lesionara ningún jugador, la prevención de lesiones, y a su vez tratar de dominar la ansiedad, igualarlos físicamente, recuperarnos como grupo y la alegría de volver a estar juntos”.

Después de tres meses de entrenamiento individual y cada uno en su casa, los jugadores volvieron “bien, mejor de lo que esperábamos. Hicieron todos los trabajos que se les pidió. De todas maneras, sabemos que fue todo pérdida, no iban a llegar mejor de lo que estaban. Si mejor de lo que esperábamos”, señaló el DT.

A partir de esta semana se comenzó a trabajar en “determinados ítems del modelo de juego y fútbol, no de hacer fútbol, pero sí trabajos más parecidos al fútbol para ya empezar a trabajar los próximos partidos; circuitos ofensivos, de pases, parar el equipo sin oposición, vinculados al deporte”.

Este miércoles el plantel entrenó de tarde por la alerta meteorológica. La vuelta al fútbol se acerca y Rentistas se prepara en su complejo para seguir sorprendiendo.