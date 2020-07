Vuelve con dos partidos por semana, sin alcanzapelotas y con suspensión por covid-19

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pondrá este jueves a disposición de los clubes profesionales los cambios reglamentarios y anunciará que, a partir de la vuelta del fútbol que la AUF pretende sea el 1° de agosto, la competencia se jugará a razón de dos partidos por semana (fin de semana y entre semana) hasta diciembre, confirmó el presidente de la mesa ejecutiva Juan Ceretta.

El dirigente explicó a Referí que el consejo del fútbol profesional del jueves tendrá carácter informativo, en algunos aspectos, y resolutivo, en otros.

Las mesas de Primera y Segunda informarán a los clubes los criterios que se utilizarán para la fijación de partidos. En el caso de Primera, Ceretta anunció que jugarán dos fecha por semana y con esta opción podrán disputar en 2020 el Apertura, Intermedio y más allá de la etapa 8 del Torneo Clausura.

Para cumplir el contrato de 240 partidos por año que la AUF debe garantizar a Tenfield por derechos de TV (ya se jugaron 24 encuentros por las tres fechas del Apertura), tendrán que jugar como mínimo en 2020 hasta la octava fecha del Apertura. Con ese objetivo las mesas prepararon el borrador calendario sin conocer cómo se desarrollará la actividad internacional, debido a que no hay información confirmada.

Ceretta explicó que el anunció que hará sobre la decisión de jugar miércoles y domingo será a título informativo y “no se someterá a discusión” ese tema, y explicó: “La intención será informar para que los clubes puedan planificar el resto del año”.

Es aspiración de los dirigentes de la AUF confirmar este jueves la fecha de reinicio de la actividad.

Los detalles podrán surgir después de la reunión que este miércoles los neutrales de la AUF mantendrán con la Secretaría Nacional del Deporte.

La AUF y la Mutual de Futbolistas quiere comenzar el 1° de agosto. El gobierno estableció como plazo máximo para la vuelta del fútbol el 15 de agosto.

Los cambios: hasta cinco jugadores

El consejo de fútbol profesional tendrá la potestad de resolver sobre el proyecto de las modificaciones reglamentarias que estudiará el congreso que integran el fútbol profesional, fútbol amateur y los grupos de interés (jugadores, entrenadores y árbitros).

Una comisión de reglamentos que se formó especialmente para esta ocasión fue la que estudió las modificaciones por el covid-19.

Se trata de modificaciones transitorias, y las más importantes son tres: los cambios por partido, prohibir el ingreso de alcanzapelotas y mascotas, y cómo proceder en caso de casos positivos de covid-19.

La AUF propone cambiar la regla 3, la de las sustituciones, que por sugerencia de FIFA permite a las asociaciones establecer el marco excepcional de hasta cinco cambios por partidos. Los mismos se deben realizar como máximo en tres cortes durante el partido.

Algunos clubes plantearon establecer que un porcentaje de esos cinco cambios tuviera como cupo jugadores menores de 20 años. Al respecto, Ceretta explicó que la AUF solo puede realizar modificaciones de acuerdo a lo que autorizó FIFA. La opción que manejan los clubes no puede ser considerada.

“Cualquier cambio de regla para establecer que van a jugar equis cantidad de menores o de extranjeros, se debe hacer previo al inicio de temporada y no son reglas que estén previstas dentro de las modificaciones que propuso FIFA”, agregó.

La propuesta de modificación reglamentaria establece: "las sustituciones, podrán ser realizadas en un máximo de tres oportunidades, computándose dentro de dicho máximo, las realizadas durante el descanso del entretiempo; en caso que ambos equipos realizaran una sustitución al mismo tiempo, se restará una oportunidad de sustitución a cada uno de ellos".

También se explica que los equipos podrán tener hasta 21 futbolistas en la planilla y un mínimo de 18.

El reglamento propuesto establece que "además de los 11 jugadores titulares, podrán agregar hasta 10 suplentes con un mínimo de siete”.

No habrá alcanzapelotas

Entre las modificaciones que plantea, también se establece que no habrá alcanza pelotas ni mascotas.

La propuesta reglamentaria establece: “Los partidos por jugarse, de los Campeonatos Uruguayos 2020 de las Ligas Profesionales, se disputarán sin alcanzapelotas ni mascotas. A tales efectos, cada encuentro deberá contar con el doble de los balones usualmente dispuestos a tales efectos, distribuidos de la siguiente manera: dos detrás de cada portería; dos en la línea de mediocampo, en cada zona lateral”.

Si hay cinco positivo: se suspende el torneo

El artículo más polémico que proponen es, según explicó Ceretta, establecer la posibilidad de suspender el campeonato en el caso de que haya cinco casos de covid-19 positivo en un mismo plantel.

“Si un club tiene cinco positivo entre sus jugadores, no cuentan técnicos ni colaboradores en ese número, tendrá la facultad de pedir a la mesa que no le fije partidos. Y como la mesa no puedo fijar la fecha siguiente si no terminó la anterior, no puedo seguir con el campeonato, por tanto el torneo se suspende”, explicó el dirigente.

El nuevo reglamento establece que si un jugador tiene covid-19 positivo está inhabilitado para jugar.

Hasta la pandemia, los únicos inhabilitados eran quienes cumplían sanción o no tenían ficha médica, ahora se suman los positivos de covid-19.

Al respecto, en caso de positivos de covid-19 el texto propuesto por la AUF establece que si se produce antes del inicio de la competencia, se procederá como establece el protocolo sanitario que está en vigencia.

Si durante la competencia se produjera un positivo:

-Si fuera positivo un jugador que no integra el plantel convocado al partido, serán de aplicación las medidas previstas para la fase 2, en la medida que, en los siete días anteriores al día del partido, hubiera tenido contacto estrecho con el contagiado (se estudia a todo el plantel, se pone en cuarentena y solo quedan excluidos los casos positivos, el resto vuelve a la actividad normal).

-si el positivo es un integrante del cuerpo técnico, o médico, o kinesiólogo, o equipier, serán de aplicación las medidas previstas para la fase 2.

Además, establece que "el positivo covid, se considerará inhabilitado hasta el momento en que reciba el alta médica por la autoridad sanitaria. El club que tenga simultáneamente cinco jugadores con covid positivo, y no recuperados o sin el alta médica respectiva, no se le fijarán partidos, previa solicitud de ello a la Mesa Ejecutiva, dentro del plazo de 48 horas previas a la disputa de la fecha, quedando a salvo las razones de fuerza mayor".

Estos cambios reglamentarios se deben aprobar antes del reinicio. Desde este jueves, si la actividad se reanudara el 1° de agosto, tendrán un mes para aprobar las modificaciones.