El DT Meneses defendió a Tite Etcheverry tras la derrota de Los Teros ante Italia: “Tuvo 40 minutos en los que nos puso en ese lugar”

No es una situación fácil de afrontar. Porque por un lado es claro que el apertura de Los Teros Felipe Etcheverry no tuvo un buen partido. O mejor dicho, tuvo un partido muy desparejo, y eso influyó en el resultado. No arrancó bien, pero luego se puso al hombro al equipo, arriesgó y fue, junto a Manuel Ardao, uno de los jugadores clave para que Uruguay se fuera al descanso ganando 17-7. Sin embargo, luego el apertura cometió varios errores en el juego con el pie, que trajeron tries de Italia (no fue el único: también en esos 20 minutos donde Italia se fue hay algún kick de Arata que queda adentro y trae un ataque italiano). Es un hecho, más allá que tienen claro todos en el equipo uruguayo, pero ante el cual pesa la identidad del rugby: ganan los 23 y pierden los 23, sobre todo al hablar de un jugador que es líder del juego y que sacó las castañas del fuego en más de una ocasión.

Por eso el entrenador de Los Teros Esteban Meneses defendió a Tite en conferencia de prensa. No esquivó la cuestión de los errores, pero destacó esos aciertos del primer tiempo y el hecho de que, si Los Teros tienen un estilo de juego ofensivo y de arriesgar, es gracias a su apertura. “Tite Etcheverry tuvo 40 minutos en los que nos puso en el lugar que nos puso”, dijo, consultado en conferencia de prensa. “En el segundo tiempo sí, hubo errores que están del lado de la conducción. Pero es todo un equipo, no hay que recargarle nada a nadie. Creo que Tite Etcheverry los primeros 40 minutos hizo jugar al equipo como nos tiene acostumbrados. Es el que nos hace la diferencia a la hora de jugar”, agregó el entrenador. “Claramente en el segundo tiempo Italia nos superó, hay que reconocerlo. Fallamos en ciertos sectores de la cancha en los que no podíamos fallar y con rivales como Italia ,que no te perdona. No pudimos hacer pie en el segundo tiempo. Pero estoy orgulloso de la entrega y la pasión, nos faltó el mismo protagonismo en los 40 iniciales. Y no hay que olvidar que enfrente está Italia, un equipo que tiene tremenda competencia”. Consultado más en profundidad en zona mixta por El Observador, Meneses amplió el punto. “Seguro, el juego con el pie es donde en el segundo tiempo fallamos. En el primer tiempo tuvimos algunos inconvenientes con el juego con el pie, pero el equipo estaba entero, y pudimos salir de eso. En el segundo tiempo no jugamos bien estratégicamente y eso, más la amarilla, nos hizo las cosas realmente cuesta arriba. Pero hay que seguir, hay que dar vuelta a la página de esto y tomar las cosas que nos dejó este partido que realmente son muchas, muchas cosas positivas. Tuvimos 6 quiebres y llegar a tener 6 quiebres contra un equipo Tier 1 es sin duda un mérito. Hay que trabajar sobre eso y mejorar las cosas que tenemos que mejorar del juego para poder ganarle a Namibia el partido próximo”. “En los primeros minutos habíamos planificado seguir con el mismo protagonismo, pero a veces no salen las cosas. Hubo errores en nuestro campo que le dan la posibilidad a Italia de llegar a 22 y anotar. Hay que seguir trabajando en eso, pasa por ahí. Nos tenemos que quedar con esos 40 iniciales de Uruguay y a trabajar en esos 40 segundos en los que no pudimos hacer pie”. Meneses también sostuvo que la baja física del equipo fue un factor más anímico que físico en sí. Que cuando el equipo se dio cuenta que el objetivo que se habían planteado en estos dos años se había ido, no se pudo recuperar, a pesar de tener la pelota en ese tramo final. “Virtud de Italia, de cómo remontó un resultado adverso y como salió en el segundo tiempo, Creo que físicamente no fuimos doblegados por ellos, estábamos preparados para esto. Son dos o tres acciones que nos terminan poniendo en situación defensiva. Y defender contra este equipo todo el segundo tiempo es complicado. Tuvimos apenas 33% de territorio en el segundo tiempo, se hizo muy cuesta arriba. Cuando el equipo se da cuenta de eso se cae fisica y mentalmente y ellos aprovechan”. “Los primeros 40 minutos fueron buenos, Uruguay salió a proponer. Nosotros con posesión de pelota, que era el objetivo. No solamente en territorio, sino en posesión porque sabemos lo que es Italia con la pelota. La verdad que los primeros 20 minutos nos vinimos abajo, ellos nos superaron en el contacto en todas las situaciones de juego y se nos hizo realmente cuesta arriba. Y ya después de los primeros 20 minutos, cuando empezás a perder el contacto es muy difícil hacer pie”. Además, el entrenador puntualizó las diferencias en el punto de contacto entre el primer tiempo y el segundo. “Coincido que en el primer tiempo nuestros contactos eran positivos, eran mejores, nos dieron la posibilidad de pescar y traer pelotas. En el segundo tiempo todos los contactos empezaron a ser para atrás, entonces es difícil jugar el breakdown cuando te ganan el uno a uno. Se nos hizo difícil todo”. Consultado más en profundidad sobre si fue una baja anímica o física, Meneses dijo: “Yo creo que es una mezcla de todo, obviamente, el primer tiempo fue un partido realmente de mucho ida y vuelta, donde Italia juega y sabemos que nos iba a hacer esto, pero creo que el equipo ahí anímicamente se cae cuando se ve que ya no están las chances de quedárselo, que se iba a hacer realmente difícil. Fue lo que Italia aprovechó para llevarse el partido”. Meneses insistió en que no hubo un desgaste por el descanso más cierto que Italia, que tuvo 11 días después del partido ante Namibia. “Había seis días entre partido y partido, lo sabíamos. Nos preparamos para eso, no es una excusa. Contra Francia administramos el tiempo de los jugadores y pusimos 6 forwards para eso. Habíamos llegado bien físicamente, pero Italia hizo un buen trabajo en ataque, y va por ahí”. Por último, el entrenador puso foco en la necesidad de levantar pensando en Namibia. “Sigo orgulloso de los jugadores, el staff, nos pusimos el objetivo de ganar Italia y Namibia. Este primer paso era realmente duro, ambicioso”. “Lo más positivo es la pasión y la entrega con la cual juegan. El creer en ellos mismos fue determinante, y anima a uno a poner un objetivo tan alto y ambicioso. Nos faltaron 40 minutos, pero fue recontra positivo. Uruguay está trabajando bien y tiene que seguir de esta manera. Los primeros 40 minutos fuimos protagonistas, tuvimos la pelota, hicimos daño. Estos partidos te dan muchísima información para seguir mejorando. Duele perder, el objetivo era ganar. Namibia era el segundo paso”. “El hecho de haber jugado de igual a igual tanto en el partido con Francia como el de Italia habla por sí solo. Si queremos que Uruguay mejore y siga creciendo, este es el tipo de competencia que tiene que venir en los próximos años. Empezar a jugar con este nivel de contacto, con este nivel físico, con esta intensidad. Nos preparamos sin jugar partidos previos con tier 1 y estuvimos a la altura. Es cuestión de tener competencia para poder seguir mejorando. No tengo duda que la competencia te hace crecer. La unión, la competencia, el staff es lo que te hace crecer. Se necesita eso, necesitamos más competencia en el año contra equipos tier 1”.