Piñeyrúa: “bastantes chances” de un Mundial de Rugby 24 equipos en 2027 y la posibilidad de que Pichot sea candidato a las elecciones

Sebastian Piñeyrúa, presidente de Sudamérica Rugby y miembro del Consejo Mundial de World Rugby, recibió a El Observador en un hotel de Niza en la previa al partido Uruguay-Italia por el Mundial de Rugby y dijo de todo: adelantó que la Liga Mundial, cerrada solo 12 países, “es un hecho”, y que las actuaciones de los Tier 2 en este Mundial no cambiarán eso pero al menos mantendrán el debate encendido; también dijo que hay “bastantes chances” de subir el Mundial a 24 equipos ya en 2027, y que el Mundial juvenil suba de 12 a 16 equipos; que no ve a Los Teros y Chile jugando la APAC con los países del Pacífico, y que se imagina una competencia de selecciones de Sudamérica, con la posibilidad que a futuro se sume Estados Unidos. Y que apuesta a tener competencia con segundos equipos de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda durante el Rugby Championship, y que algún test con Los Pumas puede estar arriba de la mesa.

Además, habló de la posibilidad de que Agustín Pichot vuelva a presentarse como candidato a las elecciones de World Rugby, y que dependerá que la Saanzar (la unión de los países del Rugby Championship) decidan oponerse a las políticas que llevan adelante los países del Seis Naciones.

La primera parte de la entrevista, a continuación.

Ya vamos casi dos semanas de Mundial. ¿Qué balance vas haciendo de los equipos de la región?

Argentina empezó con Inglaterra en un partido complicado, nunca pudo encontrarse cómodo; aún así estuvo un partido un rato largo, y siempre pensó que lo podía dar vuelta, pero al final no estaba en su día. Chile hizo partidos dignos, con un primer tiempo en partido, siempre a tiro. Le costó con Japón los últimos 20 minutos y con Samoa al principio del segundo tiempo ya le sacaron una diferencia, tuvo 10 minutos fatales que recibieron 3 tries. Todo dentro de lo que hay que aprender en un primer mundial. Si uno recuerda los primeros resultados de Uruguay en el 2015 contra Fiji son similares, 47-15. Están por el buen camino, ahora les quedan dos partidos duros contra los dos mejores equipos de la zona, esperemos que puedan llegar lo más enteros posible, que puedan hacer una buena defensa y también sacar unos resultados acordes para poder cerrar un buen mundial.

Uruguay jugó de igual a igual con Francia, es más, creo que podía haber ganado el partido. Faltaron algunas cositas, algunas que dependen de nosotros, algunos errores que cometimos para irnos rápido de nuestro campo que nos costaron, un temita con el juego aéreo, sobre todo en el primer tiempo. Y otros problemas que ya se nos escapan, como el referee que entiendo que tuvo un papel importante porque nos anuló un try que no sé si había que anularlo, porque hablaba con nuestros centros y me dijeron que sufrieron muchas veces penales de ese tipo. Es una jugada que el jugador de ataque supuestamente bloquea, pero el defensor no tiene ningún tipo de posibilidad de llegar al portador de la pelota, ni atrae, ni nada. No tenía ninguna incidencia en el enlace de la jugada. Y después la tarjeta amarilla que todos sabíamos que era roja, todos estábamos esperando que ponga la roja, incluso la gente que estaba en la tribuna. Es increíble que no haya sido roja, hasta el día de hoy no entiendo cómo… Hay rojas mucho más polémicas que esa.

Fueron cositas que incidieron. Si uno piensa que hasta el minuto 73 estábamos a 8 puntos y con un penal a favor que nos podíamos haber puesto a 5 y pasaron todas estas cosas que estamos hablando antes, perfectamente se podría dar ganar el partido y la historia hubiera sido otra.

¿Se hizo algún reclamo político por el arbitraje?

No, un reclamo oficial no creo que corresponda, nada cambiaría, hay una cantidad de gente revisando el partido después que perfectamente podría dar de oficio llamado a una tarjeta roja y no lo hicieron. Ya fue, hay que dar vuelta a la página. No tenés que colgarte con esas cosas porque el mundial es muy largo, Uruguay estaba empezando. Ahora esperando el partido con Italia que claramente es el objetivo de Uruguay, que va a ser muy difícil y en la lógica Italia está algunos puntos arriba de Uruguay. Pero creo que si hacemos un muy buen partido, si estamos en nuestro día, si el equipo responde como respondió el otro día y juega bien de bien perfectamente puede ganar. Esperemos que las cosas se den y que los árbitros también no tengan ningún tipo de incidencia en el resultado final.

Es un partido importante en este contexto mundial de Tier 2 haciendo buenos partidos. Movería mucha cosa si Uruguay gana en esta instancia actual donde los Tier 2 están pidiendo competencia.

Totalmente, yo creo que el resultado de Fiji es un bueno, si Uruguay llega a ganar a un equipo en Seis Naciones es otra señal. Y ni que hablar si Georgia o algún otro llega a ganar algún partido importante. Sin duda que es difícil, Italia es un buen equipo, están en el Seis Naciones, tienen mucha competencia, es uno de los mejores Italia de los últimos tiempos, pero Uruguay demostró que puede jugar contra cualquiera y creo que hizo un gran partido ante Francia. Y después viene Namibia que también es el partido a ganar, para que pueda marcar en el Tier 2 quienes están para más y quienes están un poquito quedados o no han podido salir de de la cola.

¿Te sorprendió el nivel de contacto de la forma en que competió Uruguay?

No, yo le tenía muchísima confianza. Muchos hablan de que Francia no tenía sus mejores jugadores, pero los 30 mejores jugadores de Francia están acá, no es un Francia B ni nada, son los mejores 30, con todo lo que implica Francia y los cientos de miles de jugadores que tiene. Y yo creo que contra Italia también va a estar bien, lo que pasa que estar bien y ganar son cosas diferentes. O sea, podés perder jugando muy bien igual contra un país de Seis Naciones. Además, si no jugás muy bien no vas a tener chance. Tenemos que hacer un muy buen partido. Y creo que en algún momento la suerte tiene que estar a nuestro lado y ojalá esté el día 20, que además es mi cumpleaños, así que sería un buen regalo (risas).

Generó bastante debate en estos primeros partidos el hecho de que los tier 2 puedan jugar con los tier 1. Vos que estás adentro en la cocina política, ¿está moviendo algo en la interna?

Yo siento que si el rugby no cambia no va a solucionar una cantidad de cosas y no lo veo cambiando, honestamente. Es más, yo creo que la liga de 12 equipos de élite, el calendario global que están armando, es un hecho. Va a salir y no veo que haya nada que pueda ocurrir en este Mundial que vaya a cambiar eso. Esto va a empezar en el 2026, y de ahí en adelante imagino una elite de 12 equipos jugando entre ellos sin ascenso ni descenso hasta por lo menos 2030. En ese sentido no creo que haya mucho para hacer y es más, te diría que una vez que se haga esa liga, las posibilidades de crossover entre tier 1 y tier 2, van a ser muchísimo menores porque se van a ocupar todas las fechas entre ellos.

Después va a haber un segundo nivel de competencia, seguramente, donde jueguen los 12 equipos, pero las distancias, lejos de achicarse, se van a aumentar. Lo que sí puede llegar a cambiar es que algún equipo más tenga posibilidad de llegar, porque el mundial se amplíe a 24 países, pero estamos hablando de cada cuatro años.

Pero siempre es importante mostrar que las cosas están mal, y que los equipos de acá estén en batalla. A Uruguay lo veo difícil que entre en esos 12 equipos hoy. ¿Qué es el único que podría haber? Si le hubiéramos ganado a Francia el otro día, si le ganamos a Italia o si le llegamos a ganar a los All Blacks, que se haga un poco de ruido.

¿Clasificar directo y ser uno de los 12 clasificados?

Exacto, y que otro no clasifique, pero tampoco te asegura nada. Pero por lo menos, podemos decir, ¿por qué no estamos nosotros entre los 12? Sobre todo en el Sur, que hoy todo pinta para que sean Fiji y Japón. Fiji lo estaría confirmando con esto que está haciendo, o sea que nada que decir. Si Japón no hace nada muy bueno, y Uruguay hace algo bastante bueno, por lo menos, pelear ese sentido. Pero no creo que tengamos chances, Japón es un mercado que todo el mundo quiere, no me imagino a Japón no estando entre los 12. Ese es el panorama real del rugby que nos da acá el futuro.

¿Cómo lo ves esa posibilidad de que salga lo que hablaron de la APAC, el torneo del Pacífico y las Américas?

Nosotros personalmente no somos hinchas de la APAC. Una cosa es la APAC, otra cosa es el calendario global a partir del 2026. La APAC es un torneo para 2024 y 2025, donde quieren jugar con Estados Unidos, Canadá, Fiji, Tonga y Samoa, y de repente Japón, y querían ver qué hacían Uruguay y Chile. Nosotros somos más partidarios de las Américas y de fortalecer nuestra región. Por varios motivos: porque creemos que la APAC no tiene futuro, porque si Japón y Fiji se van para la división superior ya no tiene sentido, en dos años nos van a dejar colgados. Y no nos vamos a quedar ahí llorando, vamos a haber invertido dos años en algo que no tiene sentido

Creo que hoy lo de Uruguay está mucho más por el Super Rugby Américas, por fortalecer la región, por tener una competencia fuerte todo el año. Entendemos que Paraguay, Brasil, están haciendo un trabajo importante que permite que estos jugadores estén hoy donde estén y que tengan en el primer semestre la competencia que tienen. Entonces somos mucho más hinchas, en el segundo semestre, de fortalecer una Américas, seguirle dando un sentido de anualidad, a las seis uniones que hoy tienen su franquicia profesional. Fortalecer un campeonato por ahí creo que es la solución. Es el objetivo que estamos buscando, lo que queremos y el modelo que entendemos que va a servir para nuestros países y que nuestra clasificación sea por ese lado. Y tratar de seguir teniendo a un Chile, a una Argentina, a un Brasil, a un Uruguay cada vez más fuertes, cada vez mejor.

Trataremos de jugar algún partido con Argentina, algún partido con Sudáfrica, con Nueva Zelanda, con Australia, ver cómo el sur nos puede ayudar, sobre todo cuando van para el lado de Sudamérica con el Rugby Championship. De repente que viajen con un plantel más extenso y jugar un partido entre semana, como cuando se hace en las giras de los British Lions. Y así completar los 4 o 5 partidos que no vamos a tener en la APAC

La vuelta de las Américas también implicaría volver a unirse a Canadá y Estados Unidos, algo que se ha empezado a hacer con la Pacific Challenge de hace un par de años. ¿Está todo pronto políticamente? Porque en su momento se había cortado porque ustedes argumentaban no poder confiar de que Estados Unidos o Canadá se fueran a cortar solos con el Norte.

Nosotros estamos prontos, yo no creo que sean hoy todavía 100% confiables. Me parece que van a terminar jugando estos dos años la APAC y no las Américas con nosotros. Pero nosotros tenemos cinco uniones, son las cinco que tienen franquicias, contando Argentina, por supuesto, y tenemos que apoyarnos en el sur. Y tenemos que tratar de invitar alguna unión de Sanzar para que se sume. Si después, en dos años, cuando queden colgados con la APAC, se dan cuenta que esto es lo mejor y Estados Unidos quiere venir, más que bienvenidos. Nosotros estamos trabajando en los Estados Unidos, estamos con una franquicia de Estados Unidos. Existe la posibilidad de que tengamos otra en el año que viene.

¿En este próximo torneo? Porque ya confirmaron siete.

Confirmamos siete, nos queda siempre una libre. Justamente no quisimos confirmar ninguna otra porque tenemos la posibilidad de que haya alguna otra Estados Unidos, pero queremos que si hay otra Estados Unidos sea con el apoyo de la Unión, no queremos otra por fuera, queremos una que tenga el 100% de apoyo para construir ese futuro. Se va a definir eso en octubre, durante el mundial, pero creo que sería un primer paso de integración con Estados Unidos

¿O sea que a la APAC le dirían que no? ¿O dependería de que pueda avanzar un torneo de la región?

No, nosotros ya hablamos con World Rugby y ya le dijimos que la APAC a nosotros no nos interesaba, que nuestro modelo iba más por América. World Rugby está ok en que haya dos pathways.

Pero no es lo mismo jugar con Samoa o con Fiji que jugar contra Brasil o Paraguay sobre todo con el nivel que está mostrando Uruguay o Chile, ¿no?

Estoy de acuerdo, lo que pasa que una cosa es el Samoa o Fiji del Mundial y otra cosa es el Samoa y Fiji de una APAC, en septiembre, octubre con todo el campeonato francés en marcha. Ya tenemos bastante experiencia de haber jugado contra Fiji, Samoa, Tonga en los torneos en Uruguay, han perdido con Brasil, con Chile.

Pero ahora tienen una franquicia del Super Rugby que los deberían ayudar a eso.

Pero en la franquicia del Super Rugby de Moana Pacifica, la cantidad de jugadores samoanos que juegan, si no recuerdo mal, leí por ahí que eran 3, 4, no mucho más que eso. En definitiva tampoco es una garantía. El modelo de ellos no es exactamente igual al nuestro. Yo entiendo que para nosotros hoy el camino es fortalecernos con los equipos de Sanzar en el Sur, y con los equipos de América, es un modelo mucho más redituable y que nos va a dar mucho más competencia. No solamente nos va a dar mucho más competencia en el segundo semestre, que son tres o cuatro partidos, sino que nos va a fortalecer mucho a esas uniones para que puedan tener un buen equipo de Super Rugby, una buena franquicia. Ahí estamos hablando de 14, 15, 16 partidos que es lo que realmente te hace la diferencia.

Mirá los jugadores que llegaron hoy a Francia: el equipo que entró el otro día como titular tenía 11 jugadores de Peñarol de titulares y esos 11 jugadores, básicamente su competencia durante el año había sido el Super Rugby, incluso los amistosos, porque básicamente jugamos con Chile, con Argentina 15 y con Namibia, o sea que tampoco es que hubo un plus en los warm-ups. Por supuesto sumado a ver si podemos hacer algunos partidos con Argentina, ver si podemos hacer algún partido con Australia, con Nueva Zelanda, con Sudáfrica, durante el Rugby Championship. Hablé con Japón el otro día para que nos juegue uno, dos partidos, de repente dos partidos en el 2024 y dos en el 2025, están totalmente afines. Y venir en noviembre a una ventana a Europa y jugar con quienes estén disponibles, creo que un Georgia, un España, Portugal, que van a seguir creciendo.

Y no es que no quiera jugar con los de Tier uno, pero sé que no van a poder después de empezar la competencia global.

¿Y Argentina lo ves viable? Es un paso lógico ya a esta altura poder tener un test match con Los Pumas.

Creo que podemos llegar a pensar en tener algún partido con Argentina. Argentina siempre ha sido nuestro pathway, nuestro desarrollo, una unión que nos ha apoyado infinitamente y en su momento nos ha apoyado con Argentina XV, porque era lo que necesitábamos. Si mañana necesitáramos jugar contra los Pumas, estamos a nivel y realmente demostramos que podemos estar aspirando a tener ese tipo de partidos, estoy seguro de que van a estar abiertos como lo estuvieron siempre.

Y la posibilidad de traer a un Australia o a un Nueva Zelanda, ¿lo ves viable? Porque en la situación actual es raro imaginarlo.

Lo veo posible y lo veo viable. Además veo un mundial M20 tratando de que se amplíe a 16 países. Si hasta que tengan 20 años nuestros chicos tienen un pathway con los países Tier 1, entonces ya es una base diferente. No es lo mismo no jugar nunca con un Tier 1 que si vos empezás una academia, tenés chicos de 16 años que hacen lo que estamos haciendo ahora pero a los 19, a los 20 años juegan con Inglaterra, Francia, Escocia, Sudáfrica.

Ahí si ves viable que World Rugby pueda abrir la competencia.

Lo veo más controlable. Como que World Rugby puede llegar a tener un poco más de control sobre eso y puede llegar a tomar algunas decisiones que dependan de ellos mismos y no que dependan de las Seis Naciones.

Le va a servir a países como Escocia además, que se queda otro año en el B del M20.

Es una buena oportunidad ahora con Escocia, hay que aprovecharla ahora que quedó eliminada del próximo mundial, y que tampoco tiene hoy un pathway claro por dónde clasificar al Trophy. No juega el 6 naciones B, no creo que pongan a España jugando el 6 Naciones A y a Georgia en el B. No es una mala idea, si uno ve los cuatro equipos que se sumarían. El campeón fue España, segundo Uruguay, Escocia salió tercero y el cuarto Samoa.

Samoa que igual perdió por 80 puntos con Escocia.

Pero creo que si subís a esos cuatro equipos hoy sus equipos de mayores se van a ver muy beneficiados, porque en definitiva están formando jugadores para equipos que van a estar entre los tops 15, 16 también a nivel de mayores.

Hablabas del Mundial de 24 y si ha llegado alguna noticia como que Australia puso en pausa la definición de las sedes a falta de una definición sobre eso. ¿Se puede leer como una posibilidad de que reviva el Mundial de 24 en 2027? Mas ahora que la Liga Mundial cierra la posibilidad de enfrentar a los Tier 1.

Yo creo que hay bastantes chances, creo que cuando World Rugby definió que Estados Unidos era la sede de 2031 se metió en un brete y parte de la solución es ampliar número de equipos porque es impensable hacer un mundial en 2031 en Estados Unidos y que Estados Unidos no juegue en 2027. Y la manera segura que Estados Unidos juega en el 2027 es que haya 24 equipos, si no es un “puede ser”, entonces en definitiva me parece que puede perfectamente pasar.

Creo que hay equipos que están jugando este mundial, que están jugando mucho mejor y haciendo mucho mejor papel que otros que históricamente jugaron los mundiales.Namibia y Rumania son equipos que históricamente han estado en los mundiales casi siempre, y sin embargo Portugal y Chile hasta ahora han hecho mejores partidos. El rugby está cambiando, hay equipos que están pidiendo pista y yo creo que ir a 24 no es una mala idea.

¿Y cuando se va a decidir? Para ser en 2027 tiene que ser ya, porque el año que viene deberían empezar la eliminatoria...

Yo creo que si lo deciden se va a tener que ser este año, sin lugar a dudas.

Mucho de lo que estás diciendo marca dos caminos bien diferentes, dos formas de ver el mundo del rugby, que fueron las que se dieron en la elección de 2020. Vos has hecho un muy buen equipo con Agustín Pichot. ¿Ven la posibilidad de presentarse en las próximas elecciones?

Como tú decís, yo soy muy amigo de Agustín, hablé muchísimo con él y por supuesto que el único que tiene esa respuesta es Agustín. Ni siquiera yo que estoy mucho tiempo con él y hablo bastante, te podría contestar por él. Si tengo que darte una opinión de qué debe estar pasando por su cabeza, porque lo conozco y hemos charlado muchas veces de esto, las posibilidades de presentarse siempre están. El problema, una vez que estés ahí, es la posibilidad de cambiar las cosas. Yo creo que en la medida que quienes hoy están en posiciones cómodas e importantes dentro del rugby, estén abiertos a que haya determinados cambios y que alguien lidere esos cambios y que le ponga empuje, fuerza, ganas, Agustín puede ser un gran líder para lograrlo. Pero es necesario que tengan cierta apertura y estén predispuestos a que esas cosas ocurran y apoyen esa idea.

Pero en la medida que que las ocho, nueve, diez uniones más importantes no tengan ningún interés en que eso ocurra, y ya no estoy hablando solamente de Seis Naciones, sino también alguna de Sanzar, que vaya Agustín ahí es casi una pérdida de tiempo y una falta de respeto para él mismo. Por ahí va a pasar en el próximo año su decisión de si hay ganas de hacer otras cosas o si no hay ganas de hacer nada y que quede todo igual. Si es así no creo que cuenten con Agustín para presidir World Rugby, y seguramente haya otro parecido a lo que hay ahora. Si hay países que tienen ganas de realmente generar cambios, y van y se lo comunican a Agustín y le dicen que necesitan un líder que los lleve adelante y que le ponga horas, empeño, trabajo; que sepa cómo hacerlo, no tengo ninguna duda que va a estar para eso porque es un fanático del rugby. No va a depender mucho de él.

¿Y cómo se reconstruye esa alianza? Porque se habían alineado los planetas para que todos Saanzar estuviera junto, después vino la pandemia, se cortaron Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica se coqueteó con el Seis Naciones…

Hay un tema de plata, de posibilidades, temas económicos que juegan mucho, derechos de televisión, qué vale, qué no vale… hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Es una mezcla de política pero también realidades económicas que se tienen que dar. Muchas veces la gente manifiesta disconformidad pero no está dispuesta a cambiar. Pareció que en un momento Sanzaar estaba muy unido y con ganas de abrir el rugby globalmente, incorporar a una cantidad de uniones, pero después fue solamente un amague y las últimas decisiones que han tomado y las últimas cuestiones que han ocurrido en World Rugby, y la gente que está liderando esos Uniones hoy, no parecen estar tan desalineados con el establishment para no generar algunos cambios.

Por ejemplo, ¿qué decisión?

La conformación del Exco (Comité Ejecutivo) cómo está hoy hecha, lo del calendario global y de cerrar el rugby a 12 equipos, por nombrarte dos. Seguramente hay muchas más. En la medida que todo el sur y todo el norte están muy de acuerdo con eso, las posibilidades de que cambien es menor. Porque además cada vez quedan más comprometidos económicamente en conjunto, entonces bajarte de todo eso ya no es tan fácil.