El ejercicio de Los Teros con el psicólogo en el que se imaginaron arrancar perdiendo por dos tries ante Namibia

Joaquín Silva es el psicólogo de Los Teros. Se integró a la órbita del equipo en enero, cuando el DT Esteban Meneses estaba buscando un profesional que pudiera trabajar con la descarga emocional del equipo. Hasta 2022 esa tarea la realizó el argentino Juanjo Grande, expsicológo de Juan Martín Del Potro y de varios tenistas argentinos, fallecido repentinamente en 2022. Además del golpe humano, su ausencia dejó un vacío fundamental en el grupo celeste.

Joaquín fue entrando de a poco, primero con Peñarol Rugby, y su buen trabajo convenció a Meneses de integrarlo al plantel para el Mundial. Viajó desde Uruguay para los primeros tres partidos clave, y tuvo mucho trabajo que hacer.

El psicólogo de Los Teros habló en esta entrevista con El Observador sobre el golpe que significó esa derrota, el trabajo para salir de ese lugar y de levantar para Namibia.

¿Cómo definirías tu trabajo con Los Teros?

Me ocupo más de la parte emocional, no del rendimiento, el staff está muy preparado para trabajar en temas de rendimiento, de juego, de llevarlos al máximo de la competencia entre ellos. Al principio, cuando charlamos con el Mono (Meneses, el DT) me dijo que necesitaba alguien más para la descarga emocional que para el juego. El 80% de las interacciones que tengo con los jugadores no tiene nada que ver con el juego, sino más en hablar con ellos, que descarguen, hablar de otras cosas. Y también ir midiendo cómo está la energía de todo el equipo, si está muy alta, cómo bajarla, encontrar un nivel óptimo. Entre esas dos cosas me muevo.

¿Y cómo fue esta semana en ese sentido? ¿Fue dura después de ese golpe de un partido al que se le había metido mucha ilusión?

Fue duro para todos. Trabajaron hace muchos años en este objetivo de Italia. Dolió mucho. A partir de ahí hay que construir la motivación, y el hambre de ganar. De levantar un poquito el nerviosismo y la ansiedad para llegar lo mejor posible a este partido. Las instancias con los jugadores buscaron eso: “viene Namibia y hay que competir de vuelta, salir rápido de Italia”. De hecho siguen sin salir. Porque es un golpe duro, estaban muy determinados y todos sentimos que lo podíamos haber logrado. Con la perspectiva del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que lograron. Hablamos mucho esta semana que el corazón nos decía una cosa, “fracasamos”, “no pudimos”, “no logramos el objetivo”, pero la razón decía, “estamos compitiendo contra los mejores”. Pero el corazón le gana la razón en estos momentos.

Entonces, a partir de ese sentimiento de tristeza, de frustración, de fracaso, había que conectar con el próximo objetivo lo más rápido posible y en poco tiempo. Todas mis intervenciones tuvieron que ver con eso. Y después con preparar un partido difícil, que se podía complicar. Preparamos un partido con ese escenario, uno el que costara arrancar, que de entrada se complicara. Prepararnos para el peor escenario.

Pedro Slinger

Esteban Meneses y Joaquín Silva

¿Prepararlos para una situación donde las cosas no salieran, que pudieran encontrar respuestas ahí?

Eso mismo. ¿Qué pasa si arrancamos y nos hacen dos tries en diez minutos? O una amarilla.

¿Lo hablaron de dos tries en contra en diez minutos?

Literalmente. La noche anterior hacemos un ejercicio de relajación con los jugadores, de conectarse con uno mismo. Y dentro de ese ejercicio hicimos una visualización de ese escenario negativo y de cómo cada uno iba a encontrar respuestas en plan de juego.

¿Y que salió de ahí?

No, ellos no dicen nada, están respirando acostados y yo les voy contando las imágenes y se las van imaginando. Pero después un jugador me decía en el vestuario: ‘después del segundo try me acordé de vos’. Era eso, enfocarse de vuelta en el plan de juego, volver a lo que dice el Mono, de acción-reacción, del control de juego. Esa es la parte más del rendimiento, que yo no la manejo, pero ellos sí, trabajan mucho. A veces es muy injusto el deporte, podés perder y pareciera que se hizo todo mal. Pero por suerte pudieron lograr este objetivo, que no lo sienten como el objetivo porque ninguno está tirando cohetes, pero sí se siente bastante alivio. Ellos levantaron mucho la vara en los objetivos.

Contra Italia tuvo un bajón mental y el equipo pudo levantar; contra Namibia también pero sí se logró.

Yo no sé si lo de Italia fue tanto mental, sino circunstancias del juego, ellos también son una potencia y terminan dominando desde el juego. Creo que este partido con Namibia sí era mucho más mental, tenía que salir bien el plan de juego. Con Italia salió bien el primer tiempo, el segundo no y ellos empezaron a jugar. En este era importante estar bien en lo mental, te podía salvar de un escenario negativo, como pasó.

¿Cómo se logró levantar en la semana para poner al equipo donde querían?

Muchas charlas individuales, mucha comunicación con el capitán, con los referentes,

con los jugadores, ir metiendo de a poco esas ideas. Decir: tenemos que estar preparados para este partido porque no lo tenemos ganado, porque hay que volver a motivarse después de un objetivo tan alto. Volver, volver, volver. Tratando de enfocarnos muchísimo en el plan de juego, en el trabajo que hicieron todos estos años. Creo que esta semana necesitaban agarrarse de algo para construir esa motivación, porque de un lado quedó el objetivo más grande que tenías y del otro un objetivo que es importante, pero que no se le acerca a lo que era el otro.

¿Qué te llevas de este plantel y de esta experiencia de estar en un mundial de rugby nada menos?

El grupo, el trabajo en equipo. Es una experiencia muy linda. Desde el principio, cuando yo empecé a trabajar en Charrúa en enero, es un lugar donde pude siempre trabajar con mucha felicidad. Se puede trabajar muy en serio, los entrenadores y jugadores están afines a cualquier cosa que les propongas. Algo que aprendí esta semana también es cómo se fueron moviendo las presiones grupales, cómo iban oscilando, en la semana, los días, y cómo acompañar eso. Hay muchos objetivos juntos también, la idea es seguir adelante con el trabajo, en lo que viene hay varias cosas que van a estar buenísimas,

Me quedo con una frase de un jugador que me dijo: ‘yo no hablo mucho pero me da tranquilidad saber que en algún momento puedo ir, que eso está cubierto’. Me parece que si aporto de ese lugar es muy bueno.