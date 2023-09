La batalla mental del 10 de Los Teros para recuperarse ante Namibia y el respaldo que lo emocionó del DT

Felipe Etcheverry es transparente. En sus decisiones en la cancha, en sus reacciones y también al hablar con la prensa para analizar un partido. Habían sido una semana durísima para el apertura de Los Teros: jugó mal el segundo tiempo ante Italia, y varios de esos errores incidieron en la levantada de Italia, en esa derrota que le sacó a Los Teros su principal objetivo de la Copa del Mundo.

Pero el entrenador salió a bancarlo de manera inmediata en conferencia de prensa: el leyó eso y fue una inyección anímica cuando más lo necesitaba. Se respaldó en su familia, que está acá en Francia; juntó fuerzas, habló con los líderes de juego, con el DT y con el psicólogo para levantarse pensando en Namibia, sabiendo que iba a volver a tener la chance de titular. Y eso luchando contra el desgaste físico y hasta contra una infección en una muela que lo tuvo a maltraer.

Como todo el equipo, de nuevo no tuvo un buen inicio frente a Namibia. Pero supieron reaccionar, desde lo mental pero también desde el juego, para reencauzar un partido que en un momento estaba muy cuesta arriba.

De todo eso habló Felipe Etcheverry en esta entrevista con El Observador.

¿Cómo viste el partido? Estaba difícil con el 0-14, el try al minuto, 12 puntos abajo a los 54’...

En el 14-0 estaba complicado, sí. Nosotros siempre hablamos de que pueden haber muchos escenarios desfavorables, y que no nos podemos hundir ante esos factores que terminan sucediendo, como nos pasó, de arrancar con un try en un minuto. Hablamos mucho esta semana, yo hablo mucho con Santi (Arata), con Vila, que tengo que mantener la calma en la tormenta. Y creo que eso fue lo más rescatable de todo. Después seguimos el plan de juego, eso es lo más importante, en ningún momento nos salimos de eso.

Creo que cuando tomás decisiones adentro de la cancha, después lo más importante es ejecutarlo. Si tomamos una decisión ir todos en el mismo camino. Creo que la gran mayoría de las veces hemos tomado muy buenas decisiones, y cuando falla la ejecución, la gente puede decir: ‘acá le erraron en salir jugando, o en salir con una nube’ cuando la agarra Bauti, jugamos un libre, un mal pase, un knock on y scrum para Namibia…

¿Ajustaron la ejecución o ajustaron el plan? Porque después de obtener y apostar a tres pelotas bien planas que ellos meten buenos tackles y fuerzan errores de posesión, ustedes empezaron a encontrar superioridad a partir de dominar con el maul y el scrum.

Nosotros habíamos estudiado mucho que ellos salían a envolver con la defensa. Lo que habíamos hablado fue pararnos más profundo y así poder tomarnos más tiempo para poder en los primeros dos pases lanzar para afuera. En el segundo tiempo eso lo pudimos corregir, y mismo en el primer tiempo tuvimos algunas acciones. Y después obviamente ves que el maul funciona, el scrum funciona y empezás a cerrar un poquito el juego. El rugby es así, por donde vas dominando lo vas utilizando cada vez más. Hace todo más fácil poder dominar el juego a partir del line, maul y scrum.

Uruguay tenía que ganar. Estuvimos en la situación que estuvo Italia con nosotros. Así como Italia mantuvo la calma y en un tiempo nos ganó, nosotros en entre tiempo lo hablamos y dijimos ‘estamos bien, mantengamos la calma, sigamos el plan de juego y vayamos a buscar el partido tranquilos. Las acciones van a venir, ya vamos a tener nuestro momento’. Y dicho y hecho empezamos a jugar, a dominar y vinieron los tries.

¿Por qué les costó tanto dominar el contacto en el primer tiempo?

En las primeras fases, cuando atacaban, dominaban bastante. Ellos son duros en el contacto, son tipos grandes y a veces empiezan a dominar los contactos, en defensa te meten doble tackle, te traban pelotas. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no: presentar bien la pelota y limpiar bien el ruck depende de nosotros y creo que cuando no hacemos eso no tenemos un juego fluido. En el entretiempo justamente hablamos de tener rucks rápidos, de dos segundos, buena limpieza, buena presentación y a jugar, porque es la única manera que tenemos de moverle la pelota a ellos.

¿Cómo fue tu semana? El segundo tiempo contra Italia no fue bueno, tanto vos como Santi tuvieron errores con el pie. Es un mundial y no hay mucho tiempo. Estaba la posibilidad de que Meneses te sacara, y hasta era el comentario de mucha gente. ¿Cómo lo viviste vos, cómo trabajaste eso desde lo mental?

Obviamente terminó Italia y sí, estaba muy dolido. Por suerte tenía acá a mi novia, a mis padres. Entonces se hizo todo un poco más fluido. La realidad es que muchas veces la gente subestima eso. Realmente cuando vivís algo así y tenés a alguien que te contiene te llena mucho más y te deja más tranquilo. Creo que eso me hizo muy bien. Y después encaré la semana de Namibia con tremendas ganas. Me dije: ‘hay que cambiar de chip, estás en un Mundial, hay que ganar con Namibia y tengo que estar bien. El equipo me necesita, yo necesito al equipo’. Y la preparé bien. Después vi la conferencia del Mono del partido con Italia y eso también me dio mucha confianza.

Tuvo un respaldo inmediato a vos.

Creo que a cualquier jugador que el técnico salga a defenderlo así… a mi me emocionó mucho. Yo sé lo que el Mono piensa en mí, yo sé lo que pienso en Mono, y tener un técnico que te respalda y que te cuida en estas situaciones te diría que es de las cosas más importantes. Perfectamente pude haber sido suplente, pero sus palabras la verdad son muy sinceras y él siempre ha sido muy sincero conmigo y con todos. Eso ya me dio mucha confianza para pensar en Namibia.

Después fuimos hablando bastante en la semana, vimos cosas con él y con Santi. Me respaldó mucho, dijo que íbamos a jugar, que esto seguía. Así como nosotros muchas veces le damos cosas a la selección y a todo el proceso, cuando te viene una mala también está bueno que te respalden. Lo que tiene el deporte es que a veces es ingrato porque se basa en los resultados. A veces mucha gente se olvida de eso y está perfecto, es súper respetable. Pero quiero destacar lo del Mono, yo se lo recontra agradecí después del partido.

Por otro lado tuve una semana complicada con una infección en la muela, estuve bastante jodido, pero me pude recuperar bien. Ahora queda la última semana y estamos todos con muchas ganas.

Ante Italia tuvieron que encontrar las respuestas a los errores durante la semana, pero con Namibia tuvo que ser en vivo, dentro del partido.

Erré la primera conversión y después metí dos de la punta. Había hablado con el psicólogo de eso, que en práctica le estaba pegando divino. Era una guerra mental. Fue un desafío que tuve contra el entrenador, más que contra el factor del estadio. Porque yo entreno mucho con Guzmán (Barreiro) y en ese momento solo pensaba en que le quería ganar a él, en pegarle como yo sé. Y esas dos que metí en la punta, la verdad que las disfruté.

Ahora encarar Nueva Zelanda con la tranquilidad de esta victoria

La verdad es que vamos a ir a eso, vamos a ir a ganarlo, vamos a ir a jugarle de igual a igual. Obviamente son los All Blacks y todo lo que la gente puede de eso porque es la verdad, son muy buenos. Pero hay que ver en qué situación están después del partido con Italia y empezar a analizar desde ahí. Creo que la motivación de cualquiera de nosotros va a ser tan grande que vamos a llegar muy bien al partido y vamos a sorprender.