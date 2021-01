El emotivo mensaje de Giannina Silva para despedir a su tío, Cachila Silva

La comunicadora y vedete de carnaval Giannina Silva posteó este lunes en Instagram dos fotos acompañadas de un emotivo mensaje alusivo a la muerte de su tío, el reconocido Waldemar "Cachila" Silva, quien falleció este domingo a causa del covid-19.

Cachila Silva, fundador y director de la comparsa Cuareim 1080, un emblema del carnaval uruguayo proveniente de una familia histórica de este arte, murió este domingo a los 73 años víctima del coronavirus.

Su sobrina Giannina, quien ha desfilado en numerosas ocasiones junto a la comparsa en las Llamadas, escribió que fue un sostén en su vida tras la muerte de su padre, Raúl, y que ella y sus primos continuarán el legado familiar.

"La primera foto de este álbum: Mi papá. La segunda, si deslizás, su hermano, mi tío Cachila. Mi papá, Raúl Silva, amor y hombre de mi vida que su sonrisa tenía una luz que era capaz de iluminar el mundo entero. Y mi tío, su querido hermano, que de una manera u otra siempre me dio a entender que quería amortiguar su pérdida en mi vida durante todos estos años. Ahora seguro se encontraron en algún lugar. Sobre Cachila no tengo más que agregar que todo lo que dijeron mis primos, sus hijos, Wellington Silva, Mathías Silva, Guillermo Díaz Silva, Waldemar Silva, y su hija Noelia Silva. Leyenda del candombe; y los Silva seremos responsables de continuar ese legado, que estoy segura que en manos de ellos será de la mejor manera. Hoy empatizo con su dolor, (porque sé lo que es), de perder un padre. Entonces les envío todas mis fuerzas, y la que me quieran enviar a mí, también se las envío a ellos, para sobrellevar este dolor. Estoy orgullosa con la entereza que lo van llevando", sostuvo.