El enojo de Carlos Perciavalle con el vidente Calabrese tras sus dichos en Canal 4

En el programa Algo Contigo, que conduce Luis Carballo en Canal 4, estuvo como invitado el mentalista Gerardo Calabrese, quien tuvo palabras poco felices hacia Carlos Perciavalle, con dichos como: "Es un hombre que está acabado. Hay piojos, pulgas. Ahí se come salteado. Alguien le consiguió una jubilación y vive de eso".

Los dichos de Calabrese tomaron por sorpresa a los integrantes del programa, ya que había sido invitado para hablar sobre videncias, el futuro del Uruguay, de las elecciones en Argentina, etc., pero en un momento se refiere al Rey del Café Concert, comentando que le había propuesto realizar un programa de TV para una cadena internacional, y para Canal 4.

Según pudo averiguar El Observador, este proyecto que tenía la intención de sumar a Graciela Alfano y a Jimmy Castilhos en la conducción, terminó mal cuando Carlitos quiso avanzar sobre temas de producción y la relación contractual que uniría a todos los integrantes del programa: "me dijo mañana te traigo el contrato, y nunca más vino, perdimos un montón de tiempo".



El proyecto que produciría el propio Calabrese, ya había tenido un antecedente años atrás, cuando el vidente hizo un fallido anuncio en el programa de Verónica Lavalle, en noviembre del 2018: "caso Perciavalle, ahora vamos a hacer un programa para la Warner (productora de cine y entretenimiento norteamericana Warner Bros), dos viejos, porque ya me siento viejo, Carlos (Perciavalle), tiene 2420 años, charlando anécdotas. Voy a hacer un programa con Carlos Perciavalle que no te puedo decir el título, porque a mí me da vergüenza".

Hace cinco años cuando Perciavalle fue consultado por el programa que se emitiría en el canal Warner, comentó: "Ni enterado estaba, me estás hablando en serio, nunca supe", tomando una actitud muy diferente en aquella oportunidad. Este año hubo una nueva propuesta de Calabrese que no terminó de la mejor manera, pero frente a las declaraciones que realizó en el programa de Carballo, Carlos explotó contra el autoproclamado vidente: "mentira, es todo mentira, es un sinvergüenza, un estafador. Me propuso cosas que nunca concretó, y anda diciendo que tiene que traer sándwiches, que me muero de hambre, el muerto de hambre es él. No va a quedar impune, esto no se dice de una persona decente como yo, que todo el mundo me conoce, que trabajo hace 68 años. Acabo de hacer un ciclo en el teatro Arocena a lleno, estoy haciendo con Jimmy Castilhos en Canal 11, un programa que va por el segundo ciclo, estamos armando un nuevo espectáculo para verano. Tengo propuestas de Argentina".



En estos momentos Perciavalle evalúa consultar a un abogado ya que podría iniciar acciones judiciales contra Calabrese.