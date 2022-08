"¡No puedo creer, estábamos peleados!": Susana Giménez y Carlos Perciavalle se acercaron por un programa uruguayo

Una entrevista televisiva puede haber limado asperezas entre dos de las figuras más queridas del ambiente del espectáculo uruguayo y argentino. Durante un segmento del programa Sonrie de Canal 10 emitido este miércoles, Susana Giménez se sorprendió por un mensaje de parte de Carlos Perciavalle y ambos aseguraron que se llamarían para "amigarse".

Durante el programa, diferentes personalidades del espectáculo le enviaron un mensaje de cariño y amistad a la diva argentina en un video que repasó diferentes momentos de su carrera artística, como Sebastián Yatra, Antonio Grimau, Marley y Mirko, el "Negro" González Oro, Julio Bocca o Ismael Cala. También aparecía el "rey del café concert": "La mas divina, la mas mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho", dijo Perciavalle.

Después del clip la actriz y conductora argentina se mostró sorprendida por la participación del artista en el video-homenaje. "¿Eso de Carlitos P es nuevo? Lo dijo ahora?", preguntó. Después de que le confirmaran que todos los mensajes fueron grabados especialmente para esa entrevista Susana respondió: "No puedo creer. Estábamos peleados, ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar".

El comentario generó risas y sorpresas entre los conductores del ciclo. "Contame por qué", le pidió Rafael Cotelo. "No puedo contar. Él se pasó de rosca y yo me calenté. ¿Por qué siempre tenés que hablar de mi para hacerte el gracioso. En chistes. Y ahí me ofendí para siempre", dijo Susana entre risas.

"Ahora que lo veo me dio mucha ternura porque lo quise mucho, fuimos muy amigos. Él creyó mucho en mi y me ofreció hacer La mujer del año, que fue lo que me cambió un poco la carrera", contó Susana.

Después de que se emitiera la entrevista, grabada anteriormente, la producción del ciclo se puso en contacto telefónico con Perciavalle, que habló en vivo en el programa. "Estoy feliz de la vida, muy contento de haberlo grabado. Muy contento con todo lo que hablo de Susana. ¡Hace tantos años que somos amigos! Fue como revivir mi vida en tantos momentos. Fue muy agradable. Está divina".

El actor uruguayo adelantó que iba a llamar a la diva argentina para conversar después de esta entrevista. "La voy a llamar mañana porque esta es una hora en que no se llama una estrella, es un poco tarde, para que podamos hablar tranquilamente", comentó.

"Me dio mucho placer que estuviera tan mona, tan simpática, tan llana, tan como es. No hay nada falso en todo lo que dice. Es absolutamente adorable", concluyó el actor sus apreciaciones sobre Susana Giménez.