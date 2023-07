Carlos Perciavalle fue homenajeado en Punta del Este y habló sobre Solita Silveyra y Susana Giménez

Durante los festejos por el 116 aniversario de Punta del Este, Carlos Perciavalle recibió un homenaje por parte del grupo Chafalote Arte, con la entrega de un retrato realizado por el artista fernandino Walter Blanco

"Estoy feliz, porque a mis 182 años estoy mejor que nunca", bromeó Perciavalle. "Mejor me perjudica, como dice Moria Casán. Además recibir un reconocimiento de mis pares, todos artistas, y veo ahí un cuadro de Fito (Sayago) de Pilar (Lacalle Pou) de mi querida Victoria Rodríguez que me vino a saludar, siempre tan cariñosa, y amigos: está también Laurita Martínez, Jimmy Castilhos, Verónica Perdomo, este grupo de gente linda que me encanta ver y reunirme", afirmó el capocómico.

"Pero sobre todo recibir este cuadro, de este pintor maravilloso y talentoso como es Walter Blanco, que lo conocí de jovencito acompañando a Fabiana Cantillo y Fito Páez, es un gran músico también", dijo en diálogo con El Observador.

"Yo vivía en Punta en la parada 8 de la Mansa, en Imarangatú. Acá a una cuadra, comencé mi carrera profesional y recorrí todos los espacios que tiene este paraíso en el mundo. Punta del Este es un lugar mágico y disfruto de estar viviendo acá y me encanta contar estas historias. Es por eso que estoy haciendo un ciclo de entrevistas en Canal 11 de Punta: Perciavalle Íntimo", declaró el actor uruguayo.

Regreso a los escenarios y Solita Silveyra

Perciavalle se refirió también a su nuevo espectáculo con el que volvió a los escenarios: El Rey Carlos.

"Estuvimos en Carrasco haciendo funciones a lleno, ahora cortamos por la filmación de una película documental sobre China (Zorrilla). Estuvo en casa Pablo Echarri con un grupo de 30 personas, técnicos, camarógrafos, productores, un equipo enorme, y vino Solita (Silveyra), amiga de toda una vida. Así que seguramente retome los shows cuando finalicemos esta producción", sostuvo.

Justamente, el actor fue consultado sobre el estado de Soledad Silveyra, después de que se difundieran imágenes de la actriz argentina en silla de ruedas.

"Tuvo un accidente doméstico, y le quedo un dolor en la pierna enorme. Entonces el médico le ordenó no hacer movimientos, por eso estaba en la silla. El parque de casa es grande y movilizarse para las grabaciones, pero lo tomó con mucho humor, nos divertimos como locos recordando a China y un montón de anécdotas. Ahora va a venir unos días para descansar, y reírnos mucho, Solita es una actriz con mayúsculas", aseguró.

A Susana Giménez "no le creo nada"

Finalmente, Perciavalle habló también sobre lo que afirmó Susana Giménez de que hará temporada teatral en el Enjoy Punta del Este y que será su última vez en el teatro. El actor halagó a la icónica celebridad argentina, con quien se reconcilió en agosto de 2022.

"Lo escuché, y me parece fantástico, Susana es la mejor comediante que he visto en mi vida, tiene la pausa perfecta, el ritmo de la comedia en las venas, y cuando la vi el año pasado, estaba brillante", sostuvo.

"Pero no le creo nada", añadió riendo. "Susana es de acuario y mono de madera. No le gusta mucho el horóscopo chino, porque me decía: no digas más, Carlitos, que soy mono, sacan la cuenta enseguida los años que tengo", recordó el capocómico.

"Susana esta divina, y los monos como es ella, son creativos, inteligentes y movedizos, así que dudo que Susana se retire definitivamente de las tablas. No le creo nada", concluyó.