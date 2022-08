"Si a los 81 años seguís teniendo pavadas, estás frito": Carlos Perciavalle reveló los detalles sobre su reconciliación con Susana Giménez

Carlos Perciavalle y Susana Giménez se reconciliaron después de que el uruguayo expresara su cariño hacia la argentina en televisión. El artista se refirió a los motivos del incidente que motivó la pelea y se mostró emocionado por el acercamiento.

"Me emocionó mucho, yo siempre la quise a Susana. Nunca me enojé con ella, pero son esas cosas que pasan. Reconozco que cuando yo era más joven a veces me subía un poco en una carretilla y llegaba a decir cosas un poco fuera de lugar. Hoy no lo haría jamás", dijo Perciavalle en un móvil con Intrusos, el programa de espectáculos de América TV, y desmintió los rumores en torno al motivo por el que la relación con la diva argentina se había tensado: "En seguida inventaron que me había prestado plata para ayudarme en mi casa o que le criticaba el cuerpo, que decía que tenía mucha cadera. Nunca fue nada personal, nunca hubo dinero, nunca hubo un reproche", desmintió.

"Fue una pavada, una cosa que puede pasar entre dos íntimos amigos", agregó.

La conductora del ciclo televisivo, Florencia de la V, le preguntó si se trató de un comentario que hizo en público. "No, privado fue. Fue en un momento de espera en una grabación. [Hice] un comentario tonto que no lo volveré a hacer ni a repetir", puntualizó.

Perciavalle explicó que después del desacuerdo volvió a ver a Susana varias veces y hablaron "lo más normal". Por lo que cuando lo invitaron en el programa Sonríe de canal 10, donde fue entrevistada la semana anterior, no dudó en enviarle un mensaje a la diva argentina. "La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho", dijo el Rey del café concert.

Después del clip, la actriz y conductora argentina se mostró sorprendida por la participación del artista en el video-homenaje. "¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? Lo dijo ahora?", preguntó. Después de que le confirmaran que todos los mensajes fueron grabados especialmente para esa entrevista, Susana respondió: "No puedo creer. Estábamos peleados, ahora lo voy a llamar por teléfono y me voy a amigar".

"Por supuesto que hablamos por teléfono y fue muy lindo", comentó ahora Perciavalle. "Nos vamos a ver. Yo ya tengo 81, Susana es mucho menor que yo. Si a los 81 años seguís teniendo pavadas, estás frito", acotó.

El artista uruguayo explicó que desde esa noche lo llamaron en reiteradas ocasiones para que revelara cuál había sido el motivo de la pelea, pero comentó que no se acuerda "muy bien".

"No me acuerdo muy bien y no quiero volver a repetir. Porque era algo totalmente entre Susana y yo. Cualquiera que quiera enterarse no va a entender nada. Después de tantos años, hay códigos entre las personas. Hay códigos de confianza y hay códigos de amistad".

Perciavalle recordó que su vínculo con Susana comenzó cuando ella tenía apenas 17 años y aseguró que entre ellos hay "un código que nadie entendería". "Es una pavada. También reconozco que en esa época yo estaba un poco acelerado de más", agregó.

"Es un código entre nosotros, que nos hemos querido muchísimo y nos seguimos queriendo muchísimo", concluyó el artista uruguayo.