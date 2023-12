El equipo de Telenoche de Canal 4 sorprendió a uno de sus periodistas en vivo con un dulce gesto

El periodista Juan Pablo Da Costa, parte del equipo de Telenoche, fue sorprendido al aire por sus compañeros de Canal 4 este viernes antes de su casamiento.

Productores, periodistas y camarógrafos armaron un plan para llevar a Da Costa a un bar del centro, con la excusa de que allí se llevaría a cabo una reunión entre el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

"Me ha sorprendido la verdad, me dejaron sin palabras", dijo Da Costa después de que los conductores del informativo, Roberto Hernández y Yisela Moreira, presentaran el móvil en la edición del mediodía y él descubriera que allí no habría ninguna reunión.

"La idea era venir a cubrir un evento político que no existía, por eso yo insistía en no ingresar, así que a los compañeros mil disculpas. Me voy de licencia porque me caso con Victoria y emprendemos después la Luna de Miel, esa es la historia detrás de esto", aclaró el periodista.

Una vez en el lugar, donde estaba el noticiero en la pantalla de la televisión, emitieron un video de María Victoria De León, la novia del periodista, con un mensaje para él: "Se acerca ese día que tanto soñamos, así que a disfrutar y a ser felices. Qué divino reconocimiento te hacen tus compañeros. Te lo merecés, sos una excelente persona, un excelente compañero y no tengo ni la menor duda de que vas a ser un excelente esposo. Te amo", le dijo su novia en el video.

El emotivo momento generó el aplauso de todos los comensales que se encontraban en el bar. "Estoy totalmente shockeado, gracias a Victoria que la amo, un beso enorme. Vamos vivir esta nueva etapa juntos. Y gracias a todos, estoy muy emocionado, me están haciendo llorar", dijo el periodista ante el gesto de sus compañeros.