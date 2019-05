El Fair Play y el trabajo pagan: Ledds retuvo a Bielsa a pesar de perder el ascenso

El argentino Marcelo Bielsa continuará como entrenador del Leeds United la próxima temporada, anunció el club inglés este martes.

El Leeds ejerció la opción de extender el contrato de Bielsa durante una temporada más, la que supondrá la segunda del argentino en el conjunto británico.

Esta decisión llega después de que el equipo cayera en las semifinales del playoffs de ascenso a la Premier League ante el Derby County.

Pese a la decepción de no ascender a la Premier, los aficionados pidieron la continuidad de Bielsa, al entender que el nivel del grupo había mejorado con la llegada del argentino el verano pasado.

Bielsa firmó en junio de 2018 un contrato de dos años con el Leeds, quedándose el club con la opción de extenderlo un año más si la primera temporada era satisfactoria.

https://www.elobservador.com.uy/nota/la-ultima-locura-de-bielsa-en-el-leeds-ordenar-a-su-equipo-dejarse-anotar-un-gol-201942984235

El Loco, como se lo conoce popularmente, fue protagonista de un incidente que impidió el ascenso directo de su equipo a la Premier.

Leeds abrió el marcador cuando un jugador de Aston Villa estaba tendido en la cancha lesionado. Ante esto, Bielsa tomó la decisión de devolver ese tanto y el empate al Aston Villa. Fueron minutos de desconcierto, tensión y debate. Bielsa dio la orden y todos sus futbolistas –menos uno– acataron.

El español Pablo Hernández, uno de los capitanes del equipo inglés, fue el elegido por el Loco para emitir el mandato: “Sí, Bielsa me llamó a mí. Cuando metimos el gol se armó la tangana y yo la evité porque tenía amarilla y no quería que por una tontería me saquen la segunda. Cuando estaba cerca del banco, Marcelo me llamó y también al capitán. Él nos dijo que creía que lo que teníamos que hacer era dejarnos meter el gol para igualar el partido”, reveló el jugador en la cadena española Cope.

La medida de Bielsa fue contra sus propios intereses y los del club que se quedó sin la posibilidad de lograr el ascenso directo.

(En base a EFE)