El femenino de Olimpia vende pizzas, rifas y ropa para viajar al Sudamericano de vóleibol

El equipo femenino de vóleibol de Olimpia mueve cielo y tierra por estos días para poder participar del Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo a partir del 20 de octubre en Brasilia y que otorgará dos cupos para el Mundial de Clubes.

Cada jugadora debe costearse no solamente los US$ 800 que cuesta el pasaje sino también la indumentaria completa, tres noches extra de alojamiento que no están incluidas en las fechas que costea la organización (eso se debe a los pasajes de ida y vuelta que pudieron conseguir), los test PCR de covid-19 que deben realizarse en la salida de Uruguay y entrada a Brasil y el seguro de viaje con protección extra de covid.

"El tiempo con el cual contamos para recaudar fondos realmente es muy corto porque nos informaron de la realización del torneo en los primeros días de setiembre y tenemos hasta el 17 de octubre para recaudar lo más que se pueda ya que los costos son muy altos", dijo a Referí Eva Pagliari, la capitana de Olimpia.

El torneo se jugará del 20 al 25 de octubre y las uruguayas consiguieron vuelo para el 18 con retorno el 28. Participarán dos equipos de Brasil y los campeones de Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Uruguay.

"Hemos organizado varias actividades buscando la colaboración de la gente para poder cumplir este gran objetivo: ahora estamos con venta de pizzetas, bonos colaboración, venta de ropa second y próximamente organizaremos un torneo mixto de vóley en nuestro club al igual que un beneficio de zumba Olimpista", reveló la capitana.

Para juntar fondos abrieron una caja de ahorro en pesos en el Banco Itaú (7696897) y también buscan auspiciantes con los que se pueden contactar en Instagram (olimpia_voley) o por el celular 099-154544.

Pagliari expresó que el club les brindó un "buen apoyo" además de ponerle a disposición las instalaciones para organizar eventos con fines recaudatorios: "Estamos muy agradecidas, pero por la situación en que estamos no pueden cubrirnos los costos más altos".

El plantel

Eva Pagliari

Andrea Cammarano

Agustina De Pro

Manuela Mendivil

Ana Huber

Silvana Hernández

Valeria Santo

Verónica Vallespir

Virginia Colina

Magdalena Sosa

Camila Bausero (invitada de Náutico)

Sabrina Suárez (invitada de Náutico)

Presidente de delegación: Daniel Martinez

Cuerpo técnico: Adrián Trujillo y Matías Rodríguez

Además de destacar el apoyo del club, Pagliari destacó el aporte brindado por Juan Rodríguez, integrante de la comisión de vóleibol del alas rojas, y a todas las jugadoras del plantel que no pueden viajar por razones particulares.

"En el torneo queremos rendir y dar todo de nosotras en cada punto y en cada partido para lograr la mejor perfomance posible. Buscaremos fortalecernos aún más como equipo, crecer y generar experiencia grupal e individual y también tratar de competir a muy buen nivel contra equipos que tienen una realidad diferente a la nuestra por su profesionalismo y competidoras que viven exclusivamente del deporte; nosotras, como todos los uruguayos, vamos con mucha entrega y garra", adelantó la capitana del equipo.

Olimpia Voley ha sido top 3 en los últimos torneos de la principal categoría de la Liga Livosur y este año recuperó el título de campeón en el certamen correspondiente a la temporada 2020 y que quedó postergado en diciembre por el rebrote del covid-19. El alas rojas no era campeón desde la temporada 2017.

"Este equipo, además de ser competitivo en la cancha se destaca por el gran grupo humano que se formó y en el que compartimos mucho afuera de la cancha integrado por jugadoras de diferentes puntos del país mayoritariamente de Montevideo y Colonia", explicó Pagliari.