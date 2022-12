El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

La temperatura mínima el día de Navidad en Miami fue de 6ºC y la máxima de 8ºC.

"Ayer hizo frío... ¡y resulta que batimos algunos récords!", decía un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional en el Sur de Florida.

"Fue la Navidad más fría registrada en cuanto a las temperaturas máximas en nuestras estaciones climáticas".

Si bien el termómetro no bajó tanto como para batir el récord récord histórico de la temperatura más baja jamás registrada en Miami (el 19 de enero de 1977 nevó en la ciudad cuando la temperatura bajó hasta -1ºC), sí fue la temperatura máxima más baja registrada hasta ahora, con 8ºC.

Yesterday was cold...and it turns out we broke some records!



It was the coldest Christmas on record in terms of high temperatures at our climate sites. The Last time we had high temps this cold was in 2010 in Miami, Naples and Ft. Lauderdale and 1989 in Palm Beach. #flwx pic.twitter.com/mfnKSjZ5F6