El fuerte cruce de Virginia y Martín en GH: "Sé que no son disculpas sinceras"

Las tensiones en la casa de Gran Hermano están alcanzando su punto álgido, con la convivencia en uno de sus momentos más difíciles. Cualquier problema, por insignificante que sea, desencadena conflictos que van desde gritos y amenazas hasta el robo de la escasa comida disponible, dado el ajustado presupuesto por los malos resultados en las pruebas semanales.

Uno de los incidentes más recientes involucró a Virginia, quien cuestionó la desaparición del queso durante una comida de polenta. En este tenso encuentro en la cocina, Martín, conocido como El Chino, fue el principal objeto de las acusaciones de Virginia.

"No señalé a nadie. Señalé a los que se comieron el queso", explicó Virginia, aunque Martín le señaló que había insinuado sospechas hacia un grupo reducido al que se refirió como "ustedes". Virginia respondió: "Vos sabés quiénes son los cinco que estaban acá, yo lo sé". Manteniendo la calma, Martín explicó: "No fuimos solo cinco, simplemente. Entre cinco no te comes tanto queso, o sea".

Sin embargo, ella no dejaría el tema ahí. "Sí, se lo comen tranquilamente. De todos modos, bueno, si fueron más de cinco, fueron más de cinco. Está bien, Chino, ¿sabés qué? Ustedes son perfectos y nunca cometen un error, y lo peor que tienen es no admitirlo. Porque cuando uno se manda a una...", fue nuevamente interrumpida por Martín, quien intentaba explicarle que había sobrado queso de las pizzas hechas el día anterior: "Y de ayer a hoy, ¿quién se comió el queso?", preguntó, a lo que Furia intervino para calmar las aguas, sugiriendo que "tal vez alguien se lo comió en el desayuno y no pasa nada".

Pero quien inició la discusión no estaba dispuesta a dejarlo ahí y expresó: "Yo pizza no comí, yo arroz no comí, digo... Me guardaron dos pedacitos así que no tenían nada de queso. Entonces digo, yo no me quejo de eso, no me importa quién se comió. Lo que me importa es que hoy estuvimos hablando de la comida, hay una situación caótica hasta el lunes. Y 5, 6, 7, no sé, pocas personas, menos de la mitad de la casa, se comieron, dicho por vos, el 60% del queso. Queso que si hubiésemos hablado entre todos, estaba bueno para alivianar una comida que puede ser una cagada. Nada más", haciendo referencia a la polenta.

Luego, continuó explicando su punto de vista: "Yo cuando digo ustedes, dije ustedes, no los estoy señalando a ustedes tres. No, para nada. Después me dirigí a Nico y a vos porque eran los que estaban hablando. ¿De qué se van a quejar? Si siempre comen mejor que el resto. Porque el resto no tiene problema en que coman mejor, pero en una situación de emergencia es una actitud fea, nada más. Y ya sé que por esto me van a cagar votando. Vótenme, me voy a la mierda, está todo bien. Pero está todo bien".

El resto de la casa permanecía en silencio, mientras Virginia aprovechaba el momento para abordar la falta de empatía en un momento de escasez de comida en la casa. "Ya me vengo quedando callada un montón de veces. Porque hubo un montón de estas actitudes chotas. Por ahí no solo de ustedes. Bueno, fantástico. Hoy era una situación muy extrema y que me pareció horrible el gesto. Nada más", concluyó.

Martín intentó disculparse, pero Virginia no aceptó: "Te agradezco, pero sé que no son disculpas sinceras. No es a mí, es a toda la casa. Lo mismo que cuando se levantan y se comen casi todo el pan que hicieron. Hoy hubo gente que ni probó el pan, yo lo probé porque corté dos pedacitos y me los escondí, que es horrible, y me los llevé a mi pieza", explicó. Sin embargo, fue interrumpida por su interlocutor, quien señaló que muchas veces él se había saltado el desayuno para dejar comida para los demás.

En medio de este panorama, esta noche se lleva a cabo una nueva gala de eliminación, con Damián (quien recibió la nominación fulminante), Emmanuel (con 15 votos), Joel (10), Mauro (9) y Florencia (con 6 votos) conformando la lista de nominados.