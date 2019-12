El fuerte cruce entre Cotelo y Sonsol en el último programa del año

Los comunicadores y conductores Rafael Cotelo y Alberto Sonsol tuvieron un cruce este lunes durante su programa radial Bien igual, de radio El Espectador, cuando empezaron a discutir sobre si el contexto de una persona condiciona su nivel de éxito.

La postura de Sonsol era que las posibilidades son iguales para todos y que el contexto no condiciona el éxito. En cambio, Cotelo sostenía que lo que uno logra está condicionado por el entorno y que no todos tienen las mismas posibilidades de crecimiento.

Cotelo dijo que tanto él como Sonsol eran personas privilegiadas, en comparación con otras personas. "No tuve privilegios. Nací normal. Hay otros que aunque no nacieron así, salieron adelante igual. Pero otros se quedan en el molde", respondió Sonsol. Dijo que "todos tienen la posibilidad de elegir" y que "si te quedás panza arriba en tu casa esperando que te toquen la puerta para un buen laburo, seguramente no lo vas a conseguir".

Ante su comentario, Cotelo expresó: "Yo no creo que sea así. Me encantaría tener una visión tan ingenua de la realidad".

El tono del debate subió de nivel y llegó a expresiones por parte de Sonsol como la siguiente: "Decile a todas esas personas que conoces que salgan a laburar".

"Para vos, gritar es sinónimo de tener la razón", comentó Cotelo, y Sonsol le respondió: "Yo no grito, hablo fuerte".

Luego, los dos dijeron estar orgullosos de no compartir la visión del otro con respecto a este tema.

Después de más de 10 minutos de discusión, el tema terminó cuando Sonsol mandó a una pausa.

El programa siguió una hora más, pero Sonsol ya no volvió al aire. Fue el último de la temporada, ya que la emisión vuelve a partir de 2020.