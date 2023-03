El recuerdo de Lali Sonsol a dos años de la muerte de Alberto: "Es como que a nuestro padre se lo llevaron los extraterrestres"

Esta semana se cumplieron tres años de la llegada "oficial" de la pandemia de coronavirus a Uruguay, y fueron varios los que, con aquella etapa superada hace varios meses, recordaron algunos de los episodios que se vivieron, así como también a las personas que murieron a causa del virus. Uno de ellos fue el periodista Lali Sonsol, que en una entrevista con Montevideo Portal, recordó algunas de las enseñanzas de su padre Alberto Sonsol, y evaluó el legado que le dejó como padre y profesional.

Una de las primeras evocaciones de Sonsol a su padre fue la de su experiencia como relator en el último mundial de fútbol de Qatar, más precisamente sobre el momento en que Giorgian de Arrascaeta convierte el primer gol en el torneo para la selección ante Ghana. Según cuenta en la entrevista, ahí fue que sintió el abrazo de su padre.

“A medida que los partidos pasaban empecé a tener eso de no poder gritar un gol de Uruguay en una Copa del Mundo, te diría que es el sueño que tenía como relator. Y fue muy emocionante gritar un gol, sentí que él me abrazaba. Ahí se fusionó el amor que él me inculcó por el fútbol y por el relato, las noches que compartimos juntos alentando a la selección. Fue una situación muy emotiva que me erizó, me conmovió y hasta el día de hoy lo recuerdo y me vuelvo a emocionar”, comentó Sonsol.

Sobre la pérdida de su padre, que sucedió el 25 de marzo de 2021, el periodista de Telenoche (Canal 4) y Tuya y mía (El espectador) aseguró que en su familia sintieron como "si se lo llevaran los extraterrestres", ya que su muerte fue repentina.

“Para nosotros, es como que a nuestro padre se lo llevaron los extraterrestres. Porque hicimos radio un día normal, un 11 de marzo, de repente él se enferma, y el 25 de marzo nos confirman su fallecimiento. Fue todo tan rápido, de un día para el otro, que es como si hubiera desaparecido. En cualquier caso me atrevo a decir que ninguna familia está preparada para perder a un integrante, en este caso a mi padre”.

A pesar del golpe, hoy Sonsol asegura que Alberto está presente permanentemente en su vida y que en muchos casos se encuentran pensando en familia qué diría él.

“A mí me pasa en algunas situaciones personales, que converso con mi madre o mis hermanos, y muchas veces sin ni siquiera tener que decirlo ya sabemos lo que nos estaría diciendo papá, ya sea en un tema laboral, en un tema personal, en un tema de amorío o lo que fuera. Y muchas veces termina siendo importante para tomar una decisión lo que imaginamos o creemos que él nos hubiera dicho. Porque además habitualmente tenía razón”.

Evidentemente, Sonsol entiende que la figura de su padre orbita sobre su todavía reciente expansión en los medios, pero confía en que no tiene que llenar sus zapatos porque considera que eso es imposible.

“A mí no me gusta ponerme en ese rol. Entiendo que muchas veces quizás la opinión pública pretende que yo sea el próximo Alberto Sonsol. Pero eso es imposible, porque es inigualable. Alberto Sonsol no va a haber otro igual”.