Romina de Gran Hermano se reencontró con sus hijas y explotaron los memes

El reality Gran Hermano Argentina está llegando a su fin. Luego de cinco meses, desde este domingo solo quedan en la casa los cuatro finalistas, que competirán por el premio de 15 millones de pesos argentinos.

Una de las participantes que más sintió el paso del tiempo dentro del reality fue Romina Uhrig, la exdiputada que este domingo venció en la placa de nominados a Camila Lattanzio.

Romina aseguró en varias ocasiones que extrañaba a sus tres hijas: Mía (de 12 años), Felicitas (3) y Nina (1). Incluso se mostró decepcionada cuando ingresó a la casa Fabián, su primo, en la semana en que un familiar de cada participante ingresó al hogar. En ese momento el conductor del reality, Santiago del Moro, explicó que las hijas de Uhrig no podían ingresar a la casa por ser menores de edad.

Sin embargo, este lunes por la noche la producción del programa decidió sorprender a Uhrig, y llevó a la casa a sus tres hijas.

La noticia fue anunciada por Del Moro en la transmisión en vivo del programa por Telefé. El conductor se contactó con las hijas, que esperaban en una especie de antesala de la casa sin que Romina supiera que estaban allí, y les dijo que no podían "hablar del juego, del programa, de lo que pasa afuera".

Minutos después, Del Moro se contactó con los participantes y le dijo a Romina: "Tus hijas te esperan en el sum". La participante lloró y fue abrazada por sus tres compañeros, y salió rápidamente al salón.

El reencuentro más esperado❤️ Romina pudo abrazar a Mía, Feli y Nina después de 5 meses🥲



Al llegar a la habitación Romina se abrazó con sus tres hijas visiblemente emocionada. Junto a ellas estaba Marita, la niñera que se encarga de las niñas a diario, y Caramelo, uno de los perros del reality que es cuidado por Romina. "Las extrañaba mucho, mucho, mucho. Son mi vida entera, ustedes", les dijo a sus hijas.

Uno de los temas principales del encuentro fue la alimentación de las menores, luego de que Felicitas le dijera a su madre: "Ayer vomité, me dolía la panza porque comí muchos caramelos".

"Están comiendo bien, ¿no? No le están dando pavadas, ¿no? ¿Vos estás siempre con ella?", le preguntó Romina a Marita, quien le respondió que tenían una buena alimentación, algo que no calmó las dudas de la madre. "Quiero quedarme tranquila de que están con vos, de que las cuidan, que toman agua y no coca, nada de eso. Viste que Walter (Festa) es de darle caramelos y darle boludeces", aseguró en referencia a su exesposo y padre de sus hijas.

"Se me aflojó todo. Al verlas, Mía está más alta que yo. La gorda me dice ‘mamá’. Feli me preguntó todo... Yo tenía mucho miedo, cada vez que hablaba con el psicólogo. Estoy muy feliz, no lo puedo creer. ¡Gracias!", le dijo Romina a Del Moro al ser consultada sobre el encuentro y antes de despedirse de sus hijas.

Los memes del encuentro

Los seguidores de Gran Hermano no tardaron en opinar sobre el encuentro entre Uhrig y sus hijas.

En las redes sociales los usuarios usaron su creatividad para publicar varios memes sobre la reunión, en especial por el trato de las niñas a Caramelo.

Todo bien con el reencuentro de romina y sus hijas, PERO ALGUIEN PUEDE RESCATAR A CARAMELO DE ESA NENA???? Lo esta haciendo mrda #GH2022 #GranHermano2022 #GranAcomodo pic.twitter.com/LL7NNCU7PQ — mdmotomami (@mdmotomami_) March 14, 2023

#GranHermano

-Romina anda a buscar a Caramelo

-Caramelo cuando escucho eso pic.twitter.com/nO0hm7b9rE — Erica Daiana Molina (@Erica2389) March 14, 2023

Otros usuarios también hicieron referencia a la niñera Marita y su cruce con Romina por la alimentación de sus hijas, y a que la niña más chica podría no recordar a su madre después de tantos meses.

#GranHermano



- Hija de Romina: Ayer vomité porque comí muchos caramelos



- Marita: pic.twitter.com/u0CYhOTyoJ — Nicolás (@nico_averardi) March 14, 2023

la hija más chiquita de romina viendola después de 5 meses sin ella pic.twitter.com/LGJqAPKqPB — e? (@Iosprimos) March 14, 2023