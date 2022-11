El ganado bajó 40% pero el consumidor no tiene una carne más barata: qué dicen los carniceros

"La película de la carne", fue el título que el movimiento Un Solo Uruguay (USU) escogió en un tuit para mostrar cómo la baja del 40% que tuvo el precio del ganado en las últimas semanas no llegó al consumidor final. Según USU, el valor medio de la tonelada de exportación cayó 10%, el precio en las carnicerías de la media res 20%, al tiempo que el dólar se se debilitó 10%. Sin embargo, el precio al público de la carne vacuna quedó incambiado.

"Hay que contar la historia con todos los actores, solo se acuerdan de los principales protagonistas cuando los precios suben aunque nunca es por presión o especulación de los productores. No hay cenas gratis! Como siempre, la cuenta le toca al mismo", escribió Un Solo Uruguay.

El precio del novillo gordo para faena llegó a superar en mayo de este año el umbral de los US$ 5,50 por kg a la carne para el productor. En cambio, hoy ese mismo animal se paga sobre un eje de US$ 3,40 por kg, lo que pautó una caída del 38% para el productor ganadero.

Qué responden los carniceros

Alfonso Fontenla, secretario de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), reconoció que el consumidor uruguayo no ha visto reflejado aún esa fuerte caída que tuvo la materia prima la industria frigorífica. En diálogo con radio Tiempo de Cambio de radio Rural, el carnicero dijo este jueves que la carne con hueso (aguja, paleta, falda, cogote) que suministran los frigoríficos también ha bajado sobre un eje del 30% para los carniceros pero no ocurrió lo mismo con los cortes sin hueso. "Es curioso que eso no ocurra. Uno diría: si baja la carne, tendría que bajar todo parejo y no es así", reconoció.

Fontella indicó que los cortes desosados (colita de cuadril, peceto, nalga) las plantas frigoríficas prácticamente "no la han bajado nada" e incluso el asado con hueso (el producto estrella y de mayor consumo) tampoco ha reducido su precio para los carniceros. "Esto se puede ver fácilmente en el INAC a través de las distintas compras que realizan los supermercados o carniceros", explicó.

El comerciante explicó que la media res es hoy un porcentaje "muy menor" dentro del mix de ventas que tienen los supermercados y carnicerías de todo el país. Los habitual es comprar cortes ya prontos para su comercialización en cajas.

"Es muy curioso que las plantas frigoríficas no puedan trasladar linealmente esa baja del precio del ganado en pie", alertó el secretario de la Unión de Vendedores de Carne.