Abrió la Bolsa de Nueva York y las acciones del unicornio uruguayo dLocal caen a su mínimo histórico

En la tarde del pasado miércoles —tras conocerse un informe crítico realizado por la empresa de research e inversión, Muddy Waters Capital—, las acciones de la empresa uruguaya dLocal cayeron un 51% en la Bolsa de Nueva York. En el cierre de la Bolsa (16:00 de Estados Unidos) llegó a cotizar US$ 10,46, aunque más tarde en la jornada alcanzó mínimo histórico: US$ 10,29 y finalmente volvió a subir hasta US$ 10, 62.

Hoy en la apertura de la Bolsa (9:30 de Estados Unidos) se mantiene la caída de las acciones respecto a su nivel habitual —y también respecto a la cotización de ayer— con un valor de US$ 10.00, el más bajo hasta ese momento pero que sigue bajando a medida que pasan los minutos. Sin embargo, cabe destacar que la preapertura marcaba un mejor día de ayer llegando a estimar una cotización de US$ 11 (5,16% mayor que la última jornada). Google Finance Acciones de dLocal en la apertura de la Bolsa de Nueva York 17/11/2022 ¿Qué determinó la gran caída de dLocal? Una investigación de Muddy Waters Capital, según la que "es probable" que dLocal sea un fraude por lo que preocupan los controles de fondos de sus clientes. Según el estudio, la empresa tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de cuentas por pagar y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí; siendo dos de las discrepancias entre subsidiarias clave. Y tal como explica el escrito de Muddy Waters Capital: "Estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son en cambio, a menudo signos de libros corruptos porque puede convertirse en una gran tensión mantener los números correctos una vez que comienzas a manipularlos". En la investigación también se afirma que durante el estudio de dLocal se encontraron "una serie de mentiras" que la empresa ha dicho, y para las que —con el objetivo de corroborarlas— "tuvo que alterar las cuentas". Y asegura que tenían que ver con "disfrazar el momento de un ejercicio de opciones, y la fuente de financiación para ese ejercicio de opciones con información privilegiada". "En ausencia del nivel más evidente de incompetencia, estas alteraciones de la cuenta deberían apuntar a un fraude”, señala a través del escrito, Muddy Waters. Leé también Crearon un superalimento con vino; hoy están en 500 tiendas y conversan con eBay y Amazon El descargo de dLocal Cuando las acciones ya habían tocado su mínimo histórico, dLocal emitió un comunicado respecto a las acusaciones de Muddy Waters Capital. "El informe contiene numerosas declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones", afirmaron desde la empresa uruguaya. Además, agregaron: " Los informes de vendedores en corto a menudo están diseñados para impulsar el precio de las acciones a la baja para servir los intereses del vendedor en corto en detrimento de los accionistas de la empresa" y en ese sentido advirtieron a los accionistas que no tomen decisiones de inversión basadas en este informe. " dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo", concluye el comunicado.