La respuesta de dLocal a Muddy Waters: "Informe contiene declaraciones inexactas y especulaciones"

Las acciones de la uruguaya dLocal cayeron este miércoles un 51% en la bolsa de Nueva York hasta US$ 10,5, tras conocerse un crítico informe realizado por la empresa de research e inversión de EEUU Muddy Waters Capital. Con ello la capitalización bursátil se redujo desde US$ 6.455 millones a US$ 3.155 millones.

Horas más tarde, el unicornio uruguayo emitió un comunicado donde expresó que “los mercados comentaron hoy (por este miércoles) sobre un informe de vendedores en corto publicado por Muddy Waters. El informe contiene numerosas declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamente y especulaciones”. Añadió que “los informes de vendedores en corto a menudo están diseñados para impulsar el precio de las acciones a la baja para servir los intereses del vendedor en corto en detrimento de los accionistas de la empresa”.



Por último indicó: “advertimos a los accionistas que no tomen decisiones de inversión basadas en este informe. dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo”.