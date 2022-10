Precio de la carne bajó 20% en un mes, mirá los nuevos valores

El precio de la carne vacuna que se adquiere en las carnicerías descendió aproximadamente un 20% en las últimas semanas, con una baja que se expresó este martes 4, nuevamente de $ 10 por kilo para la media res que los proveedores entregan a los comerciantes.

Ese ajuste, que en promedio ronda los $ 30 a $ 40 por kilo desde el inicio de setiembre, por el momento no se ha traducido en un incremento notorio de las ventas, con base eso en dos motivos: recién está comenzando octubre, mucha gente no ha cobrado sus salarios y la reactivación habitual de compras al inicio de mes no se ha expresado con fuerza, pero además la gente recién va asumiendo lo que los pizarrones de las carnicerías muestran con relación a los nuevos valores.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), indicó a El Observador que se espera que las colocaciones de carne vacuna reaccionen con el paso de los días, aunque precisó que para que eso se manifieste de forma contundente la carne vacuna tiene otro obstáculo: el precio competitivo que tienen en estos momentos otras opciones, concretamente la carne de pollo y la de cerdo.

A modo de referencia, el kilo de pollo entero puede conseguirse desde los $ 130 y el de la bondiola desde $ 150 por kilo.

Precios de la carne vacuna

A modo de ejemplo, en cinco cortes de alta demanda habitual, los siguientes son los precios "piso" que hay en la actualidad en el comercio de Fontenla, ubicado en el barrio Colón, en Montevideo:

Asado: desde $ 250 el kilo

Picada: desde $ 200 el kilo

Aguja con hueso: desde $ 210 el kilo

Falda: desde $ 190 el kilo

Bife para milanesas: desde $ 470 el kilo

Diego Battiste

La demanda aún no reaccionó.

¿Por qué bajó la carne?

Consultado sobre los motivos de la baja consistente en el precio de la carne vacuna, señaló dos factores: por un lado, el fuerte ajuste en el precio del ganado gordo en el mercado local, por otro el afloje en la demanda externa, concretamente desde el mercado asiático, con una caída también en el precio de la tonelada de carne vacuna embarcada.

A continuación, se puede ver el dato de un nuevo ajuste en los valores de la hacienda, con base en el análisis de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG):