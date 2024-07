Ida y vuelta en los campos de Uruguay: ganadería competitiva ante un mercado de granos pinchado

Sin embargo, el mercado le puso un freno a las expectativas en las últimas semanas. Las proyecciones de una alta oferta mundial y demanda estable desinflaron los precios, que en mayo llegaron a US$ 440 por tonelada y en esta semana de julio ya están por debajo de la línea de los US$ 380, tanto para la soja disponible que todavía no se vendió de la cosecha pasada como para la del año próximo.