Preocupación: fuertes caídas de precios en soja, trigo y maíz, a los niveles más bajos desde 2020

Hay preocupación y no solo en los agricultores , considerando el impacto de las exportaciones de granos en la economía nacional: los precios de los granos en la Bolsa de Chicago profundizaron la caída que venían experimentando y alcanzaron los valores más bajos desde el último trimestre de 2020. Soja y trigo cayeron 6%, y el maíz ajustó 2% .

El informe mensual de estimaciones de oferta y demanda de granos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), publicado el viernes, no hizo más que mover la aguja hacia abajo, con la excepción de la proyección de stocks de soja y maíz en Estados Unidos.

Los impresionantes números de la soja en Argentina: exportaciones por casi US$ 20.000 millones

1.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Referencias de precios para la soja

Para la soja las existencias finales tanto para la campaña actual como para la próxima zafra resultaron más ajustadas que lo previsto, apuntalando las cotizaciones de los contratos más lejanos.

La soja en la primera posición cayó de US$ 428 a US$ 406 respecto a la semana anterior y en Uruguay los precios ofrecidos este viernes bajaron hasta US$ 379 por tonelada.

Con la cosecha ya finalizada queda mucha soja por fijar precio tanto en Uruguay como en Argentina, y los precios ya están más de US$ 60 abajo del pico de US$ 440 en mayo.

La soja de la próxima temporada en la posición junio 2025 cotizó a US$ 409 en Chicago y en Uruguay a unos US$ 365.

El trigo se derrumbó luego de que el USDA pronosticara una abundante cosecha de trigo estadounidense que se situaría en 54,6 millones de toneladas, por encima de los 51 millones de toneladas estimadas un mes atrás, y de las 52 MT esperados por el mercado.

Operadores del mercado comentaron que esto podría afectar la demanda de maíz para uso forrajero, que sería sustituida por el trigo.

La cotización de la posición diciembre en trigo cayó desde US$ 225 a US$ 211 por tonelada al cierre de la semana, trasladando el ajuste a los precios locales de trigo y cebada que en la mañana operaban en el eje de US$ 215 por tonelada pero probablemente el lunes abran a la baja. La cebada cervecera copia el valor del trigo diciembre en Chicago.

La reducción de la producción de trigo esperada en la Unión Europea fue menor a la esperada, al tiempo que las de Rusia y Ucrania se mantuvieron sin cambios.

2.jpg Mercado de granos. Blasina y Asociados

Maíz: US$ 180 en Uruguay

Las estimaciones del informe del USDA para el maíz mostraron un inesperado ajuste en las existencias finales de la campaña 2023/24, desde 51,3 a 47,6 millones de toneladas, y muy por debajo de los 52 millones esperados por el mercado.

Esto redujo el impacto bajista de una expectativa de cosecha estadounidense revisada al alza, desde 377 a 383 millones de toneladas, una corrección sostenida en un área sembrada más extensa de la prevista anteriormente.

Las proyecciones del USDA para las cosechas de maíz en Brasil y Argentina fueron mantenidas muy por encima de las previsiones en cada uno de estos países: 122 MT en Brasil cuando la Compañía Nacional de Abastecimientos (Conab) estima menos de 116 MT, y 52 MT en Argentina cuando los organismos locales anticipan 47,5 MT.

El precio a los productores del maíz en Uruguay se ubica en US$ 180 por tonelada, mientras que el maíz importado se encuentra en US$ 210 a US$ 220 por tonelada.

En Argentina se calcula que con las caídas de precios de los últimos 45 días la cosecha argentina de soja y maíz se desvalorizó en más de US$ 700 millones.

3.jpg

Lo que pasa en colza y arroz

La colza escapa parcialmente a las bajas generalizadas, con correcciones moderadas en las cotizaciones registradas en la Bolsa de granos de París, que fueron compensadas parcialmente por la suba del euro frente al dólar.

Aún así, el precio de la oleaginosa en Uruguay este viernes fue de US$ 466 por tonelada, ajustando algo más que en Europa, y la carinata que replica el valor de la cotización en París se situaba en US$ 527 /ton.

Para el arroz se mantienen las flechas hacia arriba en Brasil, el único commoditie con perspectivas positivas y precio récord en el mercado uruguayo. La cotización en el sur brasileño, la referencia local más importante, se encuentra en US$ 21,20 por bolsa.

Recientemente, a propósito de algunos de los ya mencionados y otros cultivos, FAO proyectó una producción inédita de cereales en el mundo, con casi 3.000 millones de toneladas.