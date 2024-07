El precio del novillo en Uruguay ronda los US$ 4 por kilo y es el más caro de la región

La lógica de mínima oferta es el motor que posiciona al precio del novillo de Uruguay como el más caro de la región , un dólar arriba del de Brasil; ganó US$ 0,60 por kilo este año y es el único país del Mercosur en el que el ganado gordo tuvo una trayectoria de precios ascendente y se mantiene sólido.

“Como no hay oferta, por más que salgan a pagar, no va a aparecer ganado”, comentó Juan Andrés Dutra, del Escritorio Dutra Hermanos.

Para José Rubio, del equipo de Megaagro, “la necesidad de faenar puede hacer subir algún centavo más”. “Hay que ver cómo se comporta la faena cuando comience la venta de cuota”, dijo, anticipando una posible menor presión de compra a partir de la última semana de julio.

Los ganados van apareciendo cada vez más justos en terminación, pero la industria ha flexibilizado sus exigencias.

En el sur y el litoral del país es poquísima la disponibilidad de comidas por los excesos de lluvias de mayo y junio. La salida de ganado de pasturas está muy atrasada. Operadores consultados en los últimos días coinciden en que la poca oferta continuará, al menos, hasta setiembre.

3.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

La faena pasó de 41.201 a 34.996 vacunos en la última semana. Hay plantas que no están activas y otras con menor operativa. Una parte importante de la faena proviene de corrales, comentó Dutra.

Hay plantas frigoríficas que están trabajando con cuadrillas kosher y mientras estén operando el mercado seguirá firme, apuntó el consignatario.

4.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Exportación: cambio de escenario

La participación de China en las exportaciones de carne vacuna de Uruguay cayó de 59% en junio de 2023 a 35% el mes pasado.

Y en una trayectoria inversa, los embarques a Estados Unidos saltaron de 23% a 37%.

Las exportaciones al mercado norteamericano más que duplicaron las de un año atrás, sumando 15.651 toneladas el mes pasado.

Desde el lado de la facturación, los precios más altos que paga Estados Unidos representan mayores ingresos que los provenientes de China por segundo mes consecutivo: US$ 125 millones frente US$ 91 millones en el bimestre mayo-junio.

El precio de exportación promedió US$ 4.047 en junio, un 5% menos que un año atrás. En lo que va de 2024 está en US$ 4.065 por tonelada exportada, una caída año sobre año de 7,4%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carne (INAC).

5.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

En el mercado de reposición hay poca oferta y la preferencia es por ganados livianos y vacas preñadas de razas definidas.

El invierno ha enfriado el interés por otras categorías.

Ya van 10 semanas de ajuste en la relación flaco/gordo, indicador que se ubica en 1,25, cerca del promedio histórico, que reconfigura el escenario con mejores números para el invernador.

6.jpg Mercado ganadero. Blasina y Asociados

Mercado firme en lanares

Para lanares el mercado sigue firme y estable en valores, con el cordero en US$ 3,78, los capones US$ 2,98 y las ovejas US$ 2,93. Como es habitual de la época, la oferta es mínima, lo que se vio reflejado en la faena, que en la última semana fue la más baja del año: 7.707 cabezas.

Cerrado junio, la operativa mensual cayó 19% interanual con 49.924 ovinos faenados. Y en lo que va del 2024 se ubica 41% por debajo de 2023, sumando 428.986 animales frente a 728.089 de 2023, un año marcado por una fuerte liquidación de la majada como consecuencia de la sequía.

El precio de exportación de la carne ovina viene con fluctuaciones semanales muy acentuadas y bajos volúmenes exportados. En los últimos 30 días el precio de exportación se ubicó en US$ 3.997. Y en lo que va del año promedia US$ 3.677, un 6% abajo del registro del año pasado.