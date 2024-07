Lema dijo que Fernando Pereira "se tiene que lavar la boca antes de hablar del Partido Nacional" tras declaraciones sobre el caso Caram

"Él estaba convencido de que iba a poder quedarse ahí porque es una práctica política propia de su gestión", opinó Pereira sobre Caram. "Estaba convencido de que esa actitud no le iba a generar ningún problema político y que se iba a presentar a diputado. Hace días que (Álvaro) Delgado tendría que haberle pedido que renunciara, hace días que tendrían que haber renunciado y hace días que tendrían que haber sentido vergüenza ", agregó.

"La Justicia se expresó y obviamente se respeta el fallo. Acá no van a haber ni caravanas, ni van a haber aplausos de reconocimiento como sí hubo por parte del Frente Amplio cuando se hicieron diferentes procesamientos o condenas", sostuvo el exministro.

Lema destacó que el candidato nacionalista Álvaro Delgado "antes de conocerse la inhabilitación por parte de la Corte Electoral" le pidió la renuncia a Caram como intendente y que no se postule a diputado en octubre.

"Ahí se actuó tajantemente en una situación que obviamente genera dolor. Me extrañaron sí la declaraciones del presidente del Frente Amplio que no tiene autoridad política ni moral para hablar del Partido Nacional", afirmó.

"En las listas que hubo ahora en apoyo a la interna del Frente Amplio hubo dos personas que fueron condenadas en su momento apoyando a Yamandú Orsi", dijo Lema.

Habló en referencia a Daniel Placeres, un "exdiputado que se fue aplaudido cuando se enteraron que estaba procesado" ( por el delito de conjunción de interés público y privado) y a Gustavo Torena, el "Pato Celeste", que fue condenado por falsificación de documento público.

"Entonces no entendemos con qué credenciales o qué pergaminos sale el presidente de Frente Amplio... La verdad que se tiene que lavar la boca antes de hablar del Partido Nacional", dijo el exministro.

"No aceptamos clase de ética bajo ningún concepto del presidente del Frente Amplio", añadió.

Consultado sobre si Dos Santos, cuya ciudadanía está suspendida por seis meses y podría presentarse a las elecciones departamentales de mayo, debería candidatearse a la intendencia de Artigas, Lema contestó:

"La posición de hoy, porque no puedo proyectar... Por supuesto que, ante la posibilidad de asumir, el rechazo total. No se puede asumir en estas condiciones incluso más allá de aspectos judiciales".

En cualquier caso, la exdiputada Dos Santos, renunció al Partido Nacional. Su tío Pablo Caram no lo hizo, sino que pidió que su caso pasara al Comité de Ética del partido. A Lema le preguntaron sobre si deberían expulsarlo de la fuerza política.

Dijo que hay que ser "tajante", pero "respetar los ámbitos de decisión".

"Yo tengo una posición al respecto. La voy a dar en el ámbito correspondiente. No es por lavarme las manos, ni desentenderme, yo no integro el directorio del Partido Nacional y si yo me antepongo, estoy superponiendo algo en lo que confío. Tengo que respetar ese proceso", sostuvo.