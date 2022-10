El gobierno británico prometió “recuperar el control” de las fronteras y reducir la inmigración

Tras la asunción de la primera ministra conservadora Elizabeth Truss, el gobierno británico endureció su posición de cara al complejo tema de la inmigración y los pedidos de asilo, contexto en el que la nueva ministra del interior, Suella Braverman, afirmó que los solicitantes "abusan del sistema", prometió "recuperar el control" de las fronteras del Reino Unido y aseguró que reducirá las llegadas por mar a través del Canal de la Mancha.

"No es racista querer controlar nuestras fronteras. No es intolerante decir que hay demasiados solicitantes de asilo que abusan del sistema", afirmó Braverman, una ultraconservadora de 42 años que fue ovacionada en el congreso anual del Partido Conservador celebrado en Birmingham, en el centro de Inglaterra, por su rechazo de los solicitantes de asilo que según afirmó no "responden a las necesidades del país".

"Si usted entra ilegalmente en el Reino Unido desde un país seguro, debe ser devuelto rápidamente a su país de origen o reubicado en Ruanda, donde se estudiará su solicitud de asilo", afirmó la funcionaria en su primer discurso público desde que asumió en el Ministerio del Interior. Una vuelta de tuerca a la tradicional posición de su partido, que viene desde hace una década prometiendo sin éxito reducir drásticamente el número de inmigrantes.

El último plan del partido, congelado por la justicia británica por violar los convenios internacional, consiste en expulsar a Ruanda, un país ubicado en África a 6.500 kilómetros de islas británicos a los hombres, mujeres y niños que ingresaron clandestinamente al Reino Unido.

Desde principios de año, una cifra récord de 33.500 personas realizaron la peligrosa travesía marítima a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Más de la mitad procedían de tres naciones: Afganistán (18%), Albania (18%) e Irán (15%), según el ministerio del Interior. Desde 2018, los iraníes e iraquíes representan casi la mitad de estos migrantes.

“Los sucesivos ejecutivos fracasaron en reducir los números de llegadas, pero han tenido éxito en hacer la vida cada vez más difícil a los inmigrantes", explicó a la agencia AFP Zoe Gardner, experta en el sistema de migración y asilo. "Durante mucho tiempo fue una forma de ganar apoyo cuando otras políticas fracasaban. Cada vez que el gobierno de Boris Johnson tenía una mala semana, podías estar seguro de que iban a anunciar medidas dirigidas a los inmigrantes como distracción", agregó la experta.

En opinión de Gardner, es probable que la nueva ofensiva contra los inmigrantes ilegales fracase. Los británicos, que están mayoritariamente a favor de acoger refugiados según las encuestas, están más preocupados por la crisis económica que atraviesa el país, golpeado por una inflación sin precedentes que erosiona los ingresos familiares y que torna para la mayoría de los británicos cada vez más difícil acceder a productos básicos, como alimentos y energía.

Los especialistas, además, señalan que prohibir el acceso al asilo es también una violación de la Convención de la ONU sobre los Refugiados, que establece que un migrante puede viajar de cualquier manera que desee o pueda en busca de refugio, sin que se vea perjudicado por el modo de llegada. Para algunos expertos, esta prohibición sería impugnada en los tribunales, como ocurrió en junio con el envío de solicitantes de asilo a Ruanda.

Después de múltiples impugnaciones legales a ese controvertido plan, el primer avión con destino a Kigali nunca despegó de Londres, tras una sentencia de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fustigando la decisión, que Braverman consideró impartida por un "tribunal extranjero", la funcionaria aseguró con una sonrisa tener un "sueño" para Navidad: "Ver en la portada del diario Telegraph un avión despegando hacia Ruanda".

Según la oposición y las oenegés que velan por los derechos de los inmigrantes, las denuncias de la funcionaria conservadora sobre los "abuso del sistema" que utiliza para justificar su política no se sostienen con las cifras oficiales.

Según el ministerio del Interior, el 94% de los casi 50.000 migrantes que llegaron al Reino Unido a través del Canal de la Mancha entre enero de 2018 y junio de 2022 solicitaron asilo. El 86% de los que obtuvieron respuesta tuvieron éxito. Pero la gran mayoría sigue esperando una decisión.

"Estamos hablando de personas que tienen buenas razones para solicitar asilo, sin otra forma de hacerlo que cruzando el Canal de la Mancha”, aseguró Daniel Sohege, especialista en derecho de refugiados que dirige la asociación Stand For All. “Con la ley actual, un inmigrante debe estar físicamente en el Reino Unido para iniciar el proceso de asilo, pero no existe ningún modo autorizado por Londres de llegar al país legalmente para pedir refugio”, subrayó Gardner.

Explotando el hecho de su insularidad, el Reino Unido asegura que no está obligado a acoger a los inmigrantes que llegan viajando por “medios inseguros” o través de los países calificados como "seguros". Una ecuación que hace imposible para los refugiados conseguir asilo en suelo británico y que ha llevado a que el Reino Unido reciba menos solicitudes de asilo que Francia, Alemania o Italia.