El gobierno lanzó señales de marcha atrás en alerta por nuevo brote

El brote en la Médica Uruguaya que hasta este viernes generó al menos 36 contagiados de coronavirus, y trasladó el foco de la pandemia otra vez a Montevideo, llevó al gobierno a enviar mensajes de alerta a la población sobre la necesidad de mantener las medidas sanitarias preventivas. Al mismo tiempo, el foco accionó un llamado de atención de las autoridades al sistema de hospitales, lugar en el que se generaron los últimos dos brotes infecciosos en Montevideo y en Treinta y Tres.

La cúpula del Poder Ejecutivo también reiteró su disposición a dar marcha atrás en algunos sectores en caso de constatarse incumplimientos de disposiciones establecidas en los protocolos o ante un aumento de casos. “Yo no descarto que si empiezan a haber más focos haya actividades que se fueron abriendo, con protocolos garantizados por todo el mundo, pero que si se incumplen se tenga que ir para atrás”, dijo este viernes en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

En el caso de los centros de salud, el Poder Ejecutivo dispuso inspecciones para verificar el cumplimiento de disposiciones en hospitales públicos y privados. Además de los registrados en la Médica Uruguaya, también hubo casos en el Hospital Evangélico y en el Hospital Militar.

También habrá controles a otros sectores de actividad. Delgado dijo a los medios que en caso de constatar incumplimientos, además de establecer sanciones, el gobierno está dispuesto a “tomar medidas más restrictivas” con algunas actividades que en el último tiempo tuvieron aperturas. “Estamos monitoreando día a día, lo que Uruguay no puede perder es la capacidad de tener un virus controlado”, dijo el secretario de Presidencia.

El jerarca dijo a Subrayado que desde el Ejecutivo serán “muy drásticos en aquellos casos que no cumplen con los protocolos habilitantes para poder estar abiertos”. “Hemos visto en algunos locales comerciales empleados sin tapaboca, gente que entra sin tapaboca. En ese caso cuando tengamos que tomar medidas vamos a tomar medidas muy duras con el centro comercial o con la institución colectiva”, agregó.

Más allá de las actividades que ya regresaron o que permanecieron siempre en funcionamiento, en el gobierno también evalúan los pasos a dar en actividades que habían anunciado su regreso. Uno de los casos es el del fútbol profesional. El Poder Ejecutivo mantiene la fecha del 8 de agosto, aunque la vuelta a la competencia está sujeta al comportamiento del brote en la capital.

A favor del control sanitario, el surgimiento del foco en Montevideo se registra al inicio de las vacaciones de julio, lo que le da margen al gobierno ante la reducción de la movilidad de estudiantes y docentes.

“Pensamos que hay circulación del virus, en virtud de que en algunos casos no hemos podido determinar la conexión con el brote original”, dijo este viernes el ministro de Salud, Daniel Salinas. Esto implica que el hilo epidemiológico de los casos, que durante semanas estuvo claro en Montevideo, empieza a perderse en algunos casos. Eso complica su seguimiento y sofocamiento. La hipótesis implica que hay positivos que no están siendo tratados y por ende no están aislados, con la posibilidad de que contagien a otros.

El brote en la Médica Uruguaya llevó a establecer cuarentena preventiva para todos los contactos de las personas contagiadas y testeos a al menos 1.500 personas. Salinas también advirtió sobre “el afloje de las medidas de prevención” y anunció mayores controles. “Podemos ganar batallas parciales, pero la guerra no está ganada. El afloje de las medidas de prevención es un elemento a tener en cuenta. No digo que acá lo haya habido, pero tenemos que estar atentos a eso. Y más con la responsabilidad de un centro de salud”, dijo el ministro. l