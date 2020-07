El regreso del fútbol quedó atado a la evolución de los positivos de covid-19 en Montevideo

Los casos positivos de covid-19 que se conocieron esta semana en Montevideo, generaron inquietud en torno al regreso del fútbol profesional proyectado para el 8 de agosto.

Desde el gobierno explicaron a Referí que es apresurado hacer cualquier tipo de especulación sobre el tema y mucho menos futurología, porque "la situación en la pandemia es muy cambiante", no obstante expresaron que el fútbol quedó atado a la evolución del rebrote de positivos en Montevideo.

De lo que no hay dudas, también expresaron a Referí, es que "la fotografía de hoy no es la misma que hace 48 horas", cuando el gobierno dio luz verde para el regreso de la competencia en el segundo fin de semana de agosto.

Con el visto bueno del gobierno, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), comenzó a definir los detalles para el regreso de los torneos de Primera y Segunda divisiones profesionales.

El sábado 8 y domingo 9, se disputará la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera, que incluye el clásico entre Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario, y la primera fecha del Campeonato Uruguayo del ascenso.

El próximo lunes se reunirán las mesas de Primera y Segunda para confirmar cómo se producirá el regreso, establecer límites de personas que concurrirán a los espectáculos, y el jueves el congreso de la AUF aprobará todos los cambios reglamentarios.

La próxima semana, el fútbol estará listo para volver.

La aspiración del gobierno es que el día 8 vuelva el fútbol con la habilitación de los vestuarios, pero hasta esa fecha no lo podrán confirmar. Los cambios que la pandemia provoca no permiten sostener a las autoridades la seguridad del regreso pactado, aunque avanzarán con el plan aprobado. "Es tan cambiante que también nos puede suceder lo que acontece en Paraguay si no se controlan los rebrotes en Montevideo”, explicaron a Referí.

Este viernes fue suspendido el reinicio del torneo paraguayo, que iba a jugar la novena fecha de su competencia local, porque integrantes de tres de los 12 clubes de Primera dieron positivo de covid-19.

Previo al regreso a la competencia, la AUF deberá someter a todos sus futbolistas profesionales a hisopados para descartar positivos.

En caso que el fútbol pueda volver a competir, pero no utilizar los vesutarios, ¿el fútbol puede aceptar volver sin que los jugadores se puedan bañar después de los partidos? Desde la AUF explicaron que no es un escenario que estén manejando, porque el fútbol profesional requiere de otros elementos de cuidado personal y de recuperación para los jugadores, que volverán a la competencia a jugar dos partidos por semana.

Nacional y Peñarol juegan amistosos

Este sábado a la hora 10, Nacional y Peñarol disputarán partidos amistosos como preparación para el retorno a la actividad.

Ambos encuentros serán televisados por las instituciones.

Nacional recibe a Wanderers en el Parque Central, y Peñarol se medirá ante Cerro en el Campeón del Siglo.

Cómo se jugará el torneo de Segunda

El torneo de ascenso programó el Uruguayo a partir del 8 de agosto con siete fechas entre semana.

El campeonato se jugará a dos ruedas todos contra todos con dos ascensos directos y luego con playoffs a dos partidos (3°-6°, 4°-5°) y final a dos partidos.

Ascienden dos directos al final de las dos ruedas, que culminan a fines de noviembre, y el ganador de los playoffs que finalizarán el 12 de diciembre.

Está previsto que se jueguen cuatro fechas entre semana en la primera rueda y tres fechas en la segunda.

Entre semana tienen previsto jugar martes y miércoles, pero Tenfield propuso que los encuentros se disputen lunes y martes para televisar tres partidos en cada jornada.

El proyecto de jugar todos los partidos en el Estadio Charrúa sigue en carpeta. El lunes el consejo de liga estudiará el tema.

Hay equipos, como Tacuarembó y Juventud, que quieren mantener localía, por tanto, el plan de jugar todos los partidos en el Charrúa no se podrá desarrollar. De todas formas, la mesa de Segunda avanzará en ese proyecto.

La idea, explicó el presidente de Segunda, Elías Zumar, es jugar la primera rueda en el Charrúa para televisar la mayor cantidad de partidos. Tenfield se haría cargo del alquiler del Charrúa.

El tema está pendiente de la aprobación de los clubes y que el Congreso autorice a jugar partidos en un estadio sin alambrado (pese a que no habrá público). El tema será estudiado el próximo jueves en la AUF.