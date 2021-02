El gobierno presentará un proyecto de ley para capitalizar el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera con dinero del Fogale

En marzo el gobierno presentará un proyecto de ley que tiene por objetivo sentar las bases para capitalizar el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Ffdsal) con dinero proveniente del Fondo de Garantía Lechera (Fogale), informó a El Observador Justino Zavala, directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones (ATC).

El anuncio se realizó durante un encuentro virtual que mantuvieron las gremiales lecheras con autoridades del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y de los ministerios de Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; e Industria.

Fue la segunda reunión que se realizó para considerar cómo mejorar las herramientas de financiamiento para el sector, se indicó.

Las gremiales tomaron de buena manera el proyecto de ley, destacó Zavala.

Próximamente, comentó, las diferentes asociaciones que nuclean a los productores del sector recibirán el documento por parte del gobierno para analizarlo en detalle.

“Estamos conformes. Más allá de que algunos puedan considerar que la propuesta necesita tener un puntito para aquí o un puntito para allá, lo importante es tener estas instancias de diálogo y trabajo con el gobierno que estábamos extrañando”, comentó Zavala.

Casi 1.000 productores en problemas

En la reunión el gobierno compartió las cifras definitivas del estudio que realizó acerca del Ffdsal.

Cerca de 700 productores ya cancelaron su deuda con el fideicomiso, “pero siguen pagando por la forma en la que se hizo el fondo”, comentó Zavala, y añadió que para muchos productores “este tema se les está volviendo una mochila muy pesada”.

Algunos productores incluso, han pagado aún sin recibir dinero de este fondo. Notoriamente preocupado, el tambero dijo que en poco tiempo se alcanzará la cifra de 1.000 productores que están en esta situación.

Un problema bastante grande

Zavala indicó que si la situación no se modifica y el problema no se soluciona, el Fogale puede terminar con “un problema bastante grande, de alrededor de US$ 15 millones que no se van a poder recuperar”.